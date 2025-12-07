У Сумах було гучно через новий обстріл росіян
- Російські окупанти обстріляли Суми, використовуючи дрони-камікадзе, що призвело до вибухів у місті.
- Наразі немає офіційної інформації про наслідки обстрілу.
Зранку 7 грудня російські окупанти вгатили по Сумах. Раніше для області існувала загроза застосування ворогом керованих авіабомб та дронів-камікадзе.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про ранкові вибухи в Сумах?
Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 09:22. На обласний центр летіли дрони, які влучили вже о 10:13. Під час атаки місцеві жителі чули гучні вибухи.
Росіяни запустили по Сумах, ймовірно, дрон-камікадзе "Італмас". Він впав у межах міста.
Крім того, під час повітряної тривоги Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуск ворожих КАБів на Сумську область. Таким чином росіяни завдали по регіону комбінованого удару.
Місцеві телеграм-спільноти пишуть, що поблизу Сум також працювала протиповітряна оборона. Наразі про наслідки атаки дронами по обласному центру офіційної інформації немає.
Нагадаємо, "Італмас" – це ударний дрон, що здатен долати відстань 200 кілометрів. Цей БпЛА є полегшеною формою "Шахеда" та несе вибухівку.
Які наслідки останніх атак на Україну?
Із вечора 6 грудня російські окупанти запустили по Україні 246 дронів і ракет. ППО збила більшість цілей, однак на 14 локаціях сталися влучання.
Масована атака вночі була на підприємства в Кременчуці. Там сталися пожежі. Через атаку в громаді є проблеми з тепло- та водопостачанням. Жителі не постраждали.
Зранку 7 грудня вибухи прогриміли в Чернігові та Запоріжжі.
Росіяни атакували Фастів, що на Київщині. Внаслідок цього руйнувань зазнав залізничний вокзал, який є важливою ланкою для української логістики. Будівля вокзалу вигоріла вщент.