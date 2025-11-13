У Сумах через атаку спалахнула пожежа в промисловому районі: радять зачинити вікна

Удень четверга, 13 листопада, у промисловому районі Сум спалахнула пожежа. Росіяни вдарили БпЛА по території одного з підприємств, унаслідок атаки загорілися матеріали.

Догори підіймається стовп диму, тож місцевим радять зачинити вікна. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Що відомо про пожежу в Сумах?

Після обіду 13 листопада жителі Сум помітили в небі густий стовп диму.

Пожежа розпочалася через атаку російського дрона по території одного з підприємств у промисловій зоні міста. Там загорілися матеріали на виробничій ділянці.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Станом на 15:42 тривала ліквідація наслідків, на місці працювали всі екстрені служби.



Наслідки російської атаки в Сумах 13 листопада / Фото Суспільного

Фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ проводять заміри якості атмосферного повітря. До з'ясування всіх обставин задимлення вони радять: