У Сумах прогримів вибух: у місті є влучання
- У Сумах 26 жовтня пролунав вибух внаслідок атаки російських безпілотників.
- Міський голова повідомив, що удар дроном влучив у дах будинку.
Удень 26 жовтня Росія продовжила терор України. Так, у Сумах пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Вибухи прогріміли в Кривому Розі та Павлограді: Росія атакує КАБами та ракетами
Яка причина вибуху у Сумах?
У неділю, 26 жовтня, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Через загрозу ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА у напрямку міста.
БпЛА в напрямку Сум з північного сходу,
– написали в ПС.
Вже близько 14:17 у Сумах пролунав вибух.
Згодом Сумський міський голова Олександр Лисенко уточнив, що внаслідок російського удару дроном сталось влучання по цивільній інфраструктурі.
Росіяни вдарили дроном в дах будинку в Сумах: інформації про постраждалих немає, – монітори,
– написав Лисенко.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою.
До слова, оперативно про загрози ворожих обстрілів, наслідки російських атак та головні події України можете дізнатися у телеграмі 24 Каналу.
Останні атаки на Україну: які наслідки?
Вночі 26 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи пошкодили житлові багатоповерхівки, є жертви та понад 30 поранених.
25 жовтня російський безпілотник вдарив по Чернігову через що зайнялась вантажівка. У Новгороді-Сіверському внаслідок атаки БпЛА спалахнула адмінбудівля, яку вогонь повністю знищив.
Унаслідок атаки на будинки того ж дня в Києві поранення отримали щонайменше 13 людей, а загинули дві особи.