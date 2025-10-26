Укр Рус
26 жовтня, 14:19
У Сумах прогримів вибух: у місті є влучання

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Сумах 26 жовтня пролунав вибух внаслідок атаки російських безпілотників.
  • Міський голова повідомив, що удар дроном влучив у дах будинку.

Удень 26 жовтня Росія продовжила терор України. Так, у Сумах пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Сумах?

У неділю, 26 жовтня, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Через загрозу ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу. 

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА у напрямку міста.

БпЛА в напрямку Сум з північного сходу,
– написали в ПС.

Вже близько 14:17 у Сумах пролунав вибух. 

Згодом Сумський міський голова Олександр Лисенко уточнив, що внаслідок російського удару дроном сталось влучання по цивільній інфраструктурі.

Росіяни вдарили дроном в дах будинку в Сумах: інформації про постраждалих немає, – монітори,
– написав Лисенко.

