У Сумах прогримів вибух: у місті є влучання

Удень 26 жовтня Росія продовжила терор України. Так, у Сумах пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Сумах?

У неділю, 26 жовтня, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Через загрозу ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА у напрямку міста.

БпЛА в напрямку Сум з північного сходу,

– написали в ПС.

Вже близько 14:17 у Сумах пролунав вибух.

Згодом Сумський міський голова Олександр Лисенко уточнив, що внаслідок російського удару дроном сталось влучання по цивільній інфраструктурі.

Росіяни вдарили дроном в дах будинку в Сумах: інформації про постраждалих немає, – монітори,

– написав Лисенко.

