Суми – під масованою атакою БпЛА: у місті чули вже 7 вибухів

Окупанти знову атакують Україну ударними дронами. У Сумах чули вибухи.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Зокрема, цілий день небезпека ворожих обстрілів нависає над Сумщиною, передає 24 Канал.

Дивіться також В Міненерго назвали прізвища загиблих енергетиків зі Слов'янської ТЕС: чиї життя забрав терор

Що відомо про вибухи у Сумах?

О 22:31 у Сумах пролунав вибух. За кілька хвилин у місті чули повторний вибух.

О 22:40 у Сумах було гучно знову.

Четвертий вибух прогримів о 22:45.

О 22:47 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на Сумщині та рухаються курсом на південь.

Монітори тим часом пишуть про два дрони, які летять на Суми, та один, який прямує на Конотоп.

О 22:53 у Сумах чули новий вибух.

О 23:07 у Сумах пролунав шостий вибух.

Очільник ОВА Олег Григоров розповів, що окупанти атакують Суми ударними дронами. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі.

Попередньо, епіцентр уражень – не житловий сектор, але є постраждалі цивільні,

– заявив чиновник.

О 23:15 у Сумах чули сьомий вибух.

Нагадаємо, що вранці росіяни атакували Суми безпілотником типу "Італмас". Дрон влучив по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста. Постраждали чотири людини, два автомобілі пошкоджено.

Які наслідки атаки Росії на Україну 30 жовтня?