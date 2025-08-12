У Сумах пролунав вибух, на місто летів БпЛА
- У Сумах ввечері 12 серпня пролунав вибух, пов'язаний з атакою російських дронів.
- Звук вибуху чули о 22:56, а тривогу оголосили о 21:04 через загрозу ударних дронів.
Російська армія продовжує тероризувати Суми. Ввечері 12 серпня у місті пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Що відомо про атаку БпЛА на Суми?
Так, близько 22:56 у Сумах було чутно звук вибуху. Тривогу у районі оголосили о 21:04. Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів з боку Росії.
О 22:45 місцеві пабліки повідомили про відбій по "Шахедах". Проте вже за кілька хвилин з'явилося попередження про наближення до міста електричного БпЛА. ЗМІ пишуть, що вибухи пов'язані з роботою ППО по цілях.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Зауважимо, кілька днів тому російський БпЛА знову атакував будівлю Сумської ОВА. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих. Проте місцева влада закликала сумчан утримуватися від перебування поруч з адмінбудівлями під час тривоги.