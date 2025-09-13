У Сумах пролунав вибух
- 13 вересня в Сумах пролунав вибух о 11:23 після оголошення тривоги об 11:08 через загрозу авіаудару.
- Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Росія знову атакує Україну. Вдень 13 вересня під ударом опинилися Суми.
Близько 11:23 там пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.
Що відомо про вибух у Сумах?
Тривогу у Сумському районі оголосили об 11:08. У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Вже об 11:23 на Сумщині було гучно.
Російські атаки: коротко про головне
Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". Внаслідок цього вночі 13 вересня вибухи пролунали у Сумах та Шостці. Гучно також було в Одесі.
Загалом цієї ночі окупанти запустили на Україну балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та 164 дрони, з яких близько 90 – "Шахеди". Українська ППО збила та подавила 137 ворожих БпЛА. Однак на 9 локаціях зафіксовано влучання засобів ураження.
Окрім цього, у ніч на 10 вересня росіяни також атакували Польщу. У її повітряний простір залетіло близько 20 російських дронів. Станом на 12 вересня на території країни знайшли вже 17 БпЛА.