Близько 11:23 там пролунав вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

Що відомо про вибух у Сумах?

Тривогу у Сумському районі оголосили об 11:08. У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Вже об 11:23 на Сумщині було гучно.

