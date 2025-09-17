Укр Рус
17 вересня, 17:35
1

У Сумах пролунав вибух: на місто летів БпЛА

Дарія Черниш
Основні тези
  • Увечері 17 вересня у Сумах пролунав вибух через ворожий БпЛА, що наближався до міста.
  • Повітряна тривога у Сумському районі триває вже понад 5 годин, інформації про наслідки наразі немає.

Увечері 17 вересня Росія продовжила атакувати Україну дронами. Так, у Сумах чули вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Сумах?

Повітряна тривога у Сумському районі триває вже понад 5 годин. Близько 17:32 17 вересня місцеві жителі чули звук вибуху. 

За кілька хвилин до цього, за даними Повітряних сил ЗСУ, на місто летів ворожий БпЛА.

 БпЛА на Суми зі сходу,
– повідомили в ПС.

Про наслідки роботи ППО або влучань по місті наразі інформації немає. Проте небезпека ще не минула. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якомога скоріше перейти в укриття.

