Вдень 6 жовтня Суми знову опинилися під атакою ворога. Росіяни запустили на місто безпілотник, який впав у межах міста.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумського міського голову Олександра Лисенка.

Що відомо про приліт БпЛА в Сумах?

Близько 11:31 в понеділок, 6 жовтня, жителі сум чули гучний вибух. У Сумському районі повітряна тривога почалася о 10:35 через загрозу застосування БпЛА з півночі. Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що дрон летить просто на обласний центр.

БпЛА на Суми з півночі,

– попередили військові.

Ще один дрон рухався на місто об 11:48. Його збивали бійці ППО на околицях.

Моніторингові канали пишуть, що дрон летів дуже низько. Суми атакував не "Шахед", а, можливо, "Італмас".

Після цього пройшло зовсім мало часу, як БпЛА впав там, де ходили люди. За інформацією очільника Сум, серед дня ворог прицільно вдарив по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі міста.

У той момент в закладі перебували 166 відвідувачів, серед них – 11 дітей. На щастя, люди не постраждали, адже були в укритті.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що удар був завданий по Перинатальному центру. Там загорівся дах.

Росіяни атакували Україну 6 жовтня: що відомо?