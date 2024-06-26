"Просто космос": у ГУР розповіли про результати роботи "народного супутника"

"Народний супутник" ICEYE, який вдалося придбати за донати українців за ініціативи Благодійного фонду Сергія Притули, виявив сотні ворожих військових об'єктів. Саме ці знімки допомогли українським захисникам завдавати ворогу суттєвих втрат.

Нагадаємо, що у 2022 році українці донатили у Благодійний фонд Сергія Притули, щоб придбати Bayraktar. Однак турецький виробник надав БпЛА безкоштовно, а натомість зібрані 600 мільйонів пішли на купівлю супутника ICEYE.

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Які результати роботи супутника за майже 2 роки

Розвідники користуються "народним супутником" ICEYE з серпня 2022 року. Відтоді вдалося виявити сотні ворожих об'єктів, як на тимчасово окупованих територіях, так і на території країни-агресорки.

Відтак, за 2 роки використання "народного супутника" та доступу до сузір'я супутників ICEYE фахівці ГУР МО загалом зробили 4 173 знімки ворожих об'єктів, серед них:

370 – аеродроми;

238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 – нафтобази та склади пального;

147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 – військово-морські бази.

Окрім того, як додали в розвідці, в об'єктиві супутника також перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання. У комплексі це дозволяє українським захисникам відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

"Народний супутник" дозволяє стежити за об'єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом. Величезна перевага космічного апарата ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою,

– пояснили в ГУР МО.

Які об'єкти виявили за допомогою "народного супутника" / Фото ГУР МО

Ба більше, за допомогою супутникових знімків можна точно ідентифікувати вид та тип бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об'єктах ворога. Так, у ГУР наголосили, що близько 38% супутникових знімків використовували для безпосередньої підготовки атак на ворожі об'єкти.

Наша безмежна вдячність кожному громадянину, хто долучився до благодійного проєкту Фонду Сергія Притули – це одна з найкращих інвестицій в обороноздатність України!

– додали у розвідці.