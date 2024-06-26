"Просто космос": в ГУР рассказали о результатах работы "народного спутника"

"Народный спутник" ICEYE, который удалось приобрести за донаты украинцев по инициативе Благотворительного фонда Сергея Притулы, обнаружил сотни вражеских военных объектов. Именно эти снимки помогли украинским защитникам наносить врагу существенные потери.

Напомним, что в 2022 году украинцы донатили в Благотворительный фонд Сергея Притулы, чтобы приобрести Bayraktar. Однако турецкий производитель предоставил БпЛА бесплатно, а взамен собранные 600 миллионов пошли на покупку спутника ICEYE.

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Какие результаты работы спутника за почти 2 года

Разведчики пользуются "народным спутником" ICEYE с августа 2022 года. С тех пор удалось обнаружить сотни вражеских объектов, как на временно оккупированных территориях, так и на территории страны-агрессора.

Поэтому, за 2 года использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты ГУР МО в целом сделали 4 173 снимка вражеских объектов, среди них:

370 – аэродромы;

238 – позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 – нефтебазы и склады горючего;

147 – склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 – военно-морские базы.

Кроме того, как добавили в разведке, в объективе спутника также находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания. В комплексе это позволяет украинским защитникам отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.

"Народный спутник" позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда относится и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом. Огромное преимущество космического аппарата ICEYE – в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой,

– объяснили в ГУР МО.

Какие объекты обнаружили с помощью "народного спутника" / Фото ГУР МО

Более того, с помощью спутниковых снимков можно точно идентифицировать вид и тип боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах врага. Так, в ГУР отметили, что около 38% спутниковых снимков использовали для непосредственной подготовки атак на вражеские объекты.

Наша безграничная благодарность каждому гражданину, кто присоединился к благотворительному проекту Фонда Сергея Притулы – это одна из лучших инвестиций в обороноспособность Украины!

– добавили в разведке.