3 лютого, 14:10
Суттєво пошкоджена ТЕЦ, що забезпечує теплом Дніпровський і Дарницький райони столиці, – Кличко

Владислав Кравцов

У Києві внаслідок нічної ворожої атаки по енергетиці 3 лютого був пошкоджений один з об'єктів інфраструктури. Він забезпечує теплом будинки у Дніпровському і Дарницькому районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Яка ситуація з теплом у Дарницькому та Дніпровському районах Києва?

Віталій Кличко розповів, що понад 1 100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без тепла після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці.

Об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення, 
– написав мер.

 