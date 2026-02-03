Существенно повреждена ТЭЦ, обеспечивающая теплом Днепровский и Дарницкий районы столицы, – Кличко

В Киеве в результате ночной вражеской атаки по энергетике 3 февраля был поврежден один из объектов инфраструктуры. Он обеспечивает теплом дома в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Какова ситуация с теплом в Дарницком и Днепровском районах Киева?

Виталий Кличко рассказал, что более 1 100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы.

Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления,

– написал мэр.

Глава столицы подчеркнул, что в этих более 1 100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания. Сейчас город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла.

"Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском – 4. Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов – в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", – написал Кличко.

Обратите внимание! С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городской власти и ГСЧС. В частности на сайте КГГА.