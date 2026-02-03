Последствия ударов фиксируют в пяти районах столицы. В основном повреждены жилые дома, а иногда даже возникали пожары. Кадры изуродованных зданий в Днепровском районе показывает 24 Канал.

Какие последствия атаки в Днепровском районе?

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской атаки на Киев известно о повреждении инфраструктуры и трех пострадавших.

В частности, на левом берегу столицы зафиксировано больше всего повреждений. На двух локациях в Днепровском районе обломки вражеских целей упали на открытой территории. Повреждена также территория детсада, школу и жилую пятиэтажку.

Повреждения дома и школы в Киеве / Фото Льва Шевченко, 24 Канала

Кроме того, жители этого и Дарницкого районов остались снова без тепла после атаки России на энергообъекты. Всего 1 170 столичных многоэтажек пока без отопления.

Выбитые окна после ударов по Киеву / Фото Льва Шевченко, 24 Канала

Другие последствия российского террора