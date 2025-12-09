Цікавий інцидент: льотчик-інструктор пояснив, як російський літак випадково вбив 2 пілотів
В Росії два льотчики випадково катапультувалися з літака-бомбардувальника, який перебував в укритті.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан розповів, що в Росії є проблеми з пілотами.
В Росії два льотчики випадково катапультувалися, коли літак-бомбардувальник перебував в укритті. Загалом ворог має проблеми з пілотами.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан, зауваживши, що підготувати пілотів – це завжди довго, дорого і складно. А такі втрати – це проблема.
Чому Росія має проблему з пілотами?
Як наголосив Світан, у Росії не розвинутий так званий постльотний період. Коли пілоти йдуть з армії, вони фактично не знаходять себе ніде в авіаційній сфері. У США та Європі ситуація зовсім інша.
В Росії немає такої можливості. А американські та європейські льотчики чи не до 70 років літають на легкомоторних літаках. Вони в будь-який момент зможуть вернутися та виконувати льотні завдання. Тому для Росії втрата кожного льотчика є суттєвою,
– сказав Світан.
Щодо катапультування російських льотчиків поки мало інформації. Сам інцидент досить цікавий. Це могло статися на бомбардувальниках Су-24, Су-34 або ж на Ту-22М3.
Знищення російської авіації: коротко
- Нещодавно на російському бомбардувальнику спрацювала система катапультування, коли літак перебував в укритті. Двоє льотчиків врізалися в бетонну стелю.
- Бійці ГУР днями вдарили по військовому аеродрому "Кача" в тимчасово окупованому Криму. Там вдалося знищити МіГ-29.
- Також у листопаді Сили оборони уразили важливі для окупантів літаки ДРЛВ. Йдеться про А-60 та А-100.