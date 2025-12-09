Интересный инцидент: летчик-инструктор объяснил, как российский самолет случайно убил 2 пилотов

В России два летчика случайно катапультировались, когда самолет-бомбардировщик находился в укрытии. В общем враг имеет проблемы с пилотами.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан, отметив, что подготовить пилотов – это всегда долго, дорого и сложно. А такие потери – это проблема.

Почему Россия имеет проблему с пилотами?

Как отметил Свитан, в России не развит так называемый постлетный период. Когда пилоты уходят из армии, они фактически не находят себя нигде в авиационной сфере. В США и Европе ситуация совсем другая.

В России нет такой возможности. А американские и европейские летчики чуть ли не до 70 лет летают на легкомоторных самолетах. Они в любой момент смогут вернуться и выполнять летные задания. Поэтому для России потеря каждого летчика является существенной,

– сказал Свитан.

Относительно катапультирования российских летчиков пока мало информации. Сам инцидент достаточно интересный. Это могло произойти на бомбардировщиках Су-24, Су-34 или же на Ту-22М3.

