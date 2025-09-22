У соцмережах з’явилися скарги, що в Одеській області священник УПЦ МП начебто відмовився відкрити храм для відспівування загиблого військового. Водночас в єпархії цю інформацію спростували, заявивши, що прохання про проведення служби у церкві не надходило.

Про цю ситуацію пишуть місцева жителька Анжела Сирбу та Одеська єпархія УПЦ, передає 24 Канал.

Що відомо про скандал з церквою УПЦ МП?

За словами Сирбу, 17 вересня у селі Новоселівка, Білгород-Дністровського району, прощалися із загиблим воїном. Вона стверджує, що храм залишився зачиненим, і відспівування довелося проводити на подвір’ї перед церквою.

Невже так важко було відчинити ворота й церкву та провести заупокійне богослужіння за загиблим Героєм! Складається таке враження, що це особисте майно священника, а не громади!

– обурилася Сирбу.

За словами Сирбу, храм був зачинений: дивіться відео

Єпархія пояснила, що йшлося про військового Флавія Лянку, який загинув ще 2024 року, однак його тіло передали рідним лише у вересні цього року. Там наголосили, що ще торік на прохання сім’ї настоятель місцевого храму, протоієрей Григорій Тіку, провів заочне відспівування, а впродовж року в церкві регулярно молилися за загиблого.

Коли тіло повернули родині, священник запропонував провести повне відспівування у храмі та на кладовищі, але мати воїна наполягла, щоб обряд звершував капелан ПЦУ. В УПЦ МП запевняють, що настоятель із повагою поставився до цього рішення, забезпечивши необхідні умови – доступ до дзвонів, кладовища та ритуального приладдя.

Ворота й хвіртка храму були відчинені. На їхньому ж відео видно: замок висить збоку, а не на воротах. Ніхто не перешкоджав доступу,

– заявили в єпархії.

Там підкреслили: якщо б рідні чи організатори заздалегідь попросили відкрити храм, питання вирішили. За інформацією єпархії, настоятель у цей час перебував удома і не міг відреагувати.

"Ми наголошуємо: якби хтось із рідних чи організаторів заздалегідь звернувся до настоятеля чи благочинного з проханням відчинити храм, питання було б розглянуте у діалозі. Але цього не сталося", – підкреслили в УПЦ МП.

В УПЦ МП зазначили, що отець Григорій сам виховує сина-військовослужбовця ЗСУ, тому "не міг – ані морально, ані по-людськи – перешкоджати гідним проводам воїна".

Загиблий Флавій Лянка народився у Молдові, але його бабуся проживає в селі Новоселівці, розповіли у Facebook-групі Саратської селищної ради.

Він жив у Європі та служив у французькому іноземному легіоні. Після початку російського вторгнення в Україну втупив до Збройних сил України.

Військовий зник безвісти 12 вересня 2023 року під час боїв у Запорізькій області. Звістку про його загибель родина отримала лише у листопаді 2024 року.

