Спрощений механізм щодо СЗЧ більше не діє: яке покарання загрожує військовим

Під час загальної мобілізації в Україні трапляються випадки, коли військові самовільно залишають військову частину. За такі дії їм загрожує покарання.

Яке покарання загрожує військовому за СЗЧ?

Капралов підкреслив, що під час дії воєнного стану штрафів за СЗЧ немає, оскільки таке правопорушення кваліфікується за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Водночас адвокат зазначає, що кожна справа щодо СЗЧ індивідуальна, і під час засідань суд може взяти до уваги поважні причини самовільного залишення частини, позитивну характеристику мобілізованого та застосувати статтю 69 ККУ, що дає змогу призначити більш м'яке покарання за правопорушення.

У разі доведення необхідності застосування статті 69 КК, мобілізованому за СЗЧ можуть призначити менше ніж 5 років позбавлення волі. Проте це не є загальною практикою.

Експерт зауважив, що суди справді призначають реальні строки покарання і лише у виняткових випадках застосовують статтю 69, а надалі – 75 статтю Кримінального кодексу, що передбачає звільнення від відбування покарання з іспитовим строком.

Капралов додав, що до 30 серпня в Україні діяв спрощений механізм повернення до військових частин, завдяки якому деякі військові могли добровільно повернутися із СЗЧ та уникнути покарання. Однак наразі він уже не діє, тож єдине, що може допомогти уникнути кримінальної відповідальності, – повернення до своєї частини раніше, ніж за три доби після того, як її було покинуто, та надання пояснення командиру.

СЗЧ в Україні: коротко про головне