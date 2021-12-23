Тактичний хід Росії, – Гармаш про припинення вогню на Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи домовились й надалі дотримуватися режиму тиші на Донбасі. Однак те, що Росія пішла на такий крок, може бути лише тактичним ходом.

Про це розповів представник Донеччини у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. Російська сторона висувала умову, щоб військове керівництво України окремо заявило про прихильність щодо дотримання режиму тиші й Міноборони виступило з відповідною заявою.

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За словами Гармаша, зважаючи на це, усі умови з боку України були виконані й у російської сторони не було підстав не вернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Моя особиста думка, не як представника ТКГ, а як аналітика – це тактичний хід Росії,

– заявив представник Донеччини у ТКГ.

Як розповів Гармаш, це спровоковано тим, що незадовго до засідання ТКГ Ентоні Блінкен зробив заяву щодо переговорів США та Росії. Зокрема, вони почнуться лише після деескалації на Донбасі.

Оскільки у Кремлі зацікавлені у переговорах зі США, увесь "цирк на українському кордоні" створений якраз для того, щоб їх ініціювати.

"Тому Росія справді вчора (22 грудня – 24 канал) достатньо неочікувано продемонструвала прагнення деескалації ситуації й ми отримали це перемир'я. Ну не можна назвати таке перемир'ям – це повернення до режиму припинення вогню", – наголосив він.

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Як розповів Гармаш, наразі важко сказати, як далі діятиме Росія. Усе залежатиме від ходу переговорів Кремля з Вашингтоном.

Водночас якщо Кремлю буде вигідно, то він дуже швидко забуде про домовленості й повернеться до своєї попередньої практики – вбивства українців.

Гармаш розповів про припинення вогню на Донбасі: дивіться відео

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