Тактический ход России, – Гармаш о прекращении огня на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы договорились и в дальнейшем соблюдать режим тишины на Донбассе. Однако то, что Россия пошла на такой шаг, может быть лишь тактическим ходом.

Об этом рассказал представитель Донетчины в ТКГ Сергей Гармаш в эфире 24 канала. Российская сторона выдвигала условие, чтобы военное руководство Украины заявило о приверженности соблюдения режима тишины и Минобороны выступило с соответствующим заявлением.

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По словам Гармаша, несмотря на это, все условия со стороны Украины были выполнены и у российской стороны не было оснований не вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Мое личное мнение, не как представителя ТКГ, а как аналитика – это тактический ход России,

– заявил представитель Донетчины в ТКГ.

Как рассказал Гармаш, это спровоцировано тем, что незадолго до заседания ТКГ Энтони Блинкен сделал заявление относительно переговоров США и России. В частности, они начнутся только после деэскалации на Донбассе.

Поскольку в Кремле заинтересованы в переговорах с США, весь "цирк на украинской границе" создан как раз для того, чтобы их инициировать.

"Поэтому Россия действительно вчера (22 декабря – 24 канал) достаточно неожиданно продемонстрировала стремление деэскалации ситуации, и мы получили это перемирие. Ну нельзя назвать такое перемирием – это возвращение к режиму прекращения огня", – подчеркнул он.

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Как рассказал Гармаш, пока трудно сказать, как дальше будет действовать Россия. Все будет зависеть от хода переговоров Кремля с Вашингтоном.

В то же время если Кремлю будет выгодно, то он очень быстро забудет о договоренностях и вернется к своей предыдущей практике – убийству украинцев.

Гармаш рассказал о прекращении огня на Донбассе: смотрите видео

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