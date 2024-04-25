У росіян на фронті з'явились "танки-черепахи": чому ця "диво-зброя" їм не допоможе
Росіяни все частіше стали використовувати на фронті "танки-черепахи", обшиті деревом. Чому такий "захист" навпаки знижує бойову ефективність танка – розповіли наші військові.
Дедалі частіше окупанти обшивають свої танки Т-72 деревом, будуючи навколо них цілі будиночки. Танк стає схожим на черепаху. Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про реальну бойову ефективність такого ерзац-танка в етері телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал.
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"Захист" погіршує характеристики танка, а від дронів не допомагає
За словами Олега Калашнікова, на напрямку, де стоїть його підрозділ, росіяни вже давно використовують танки з таким "диво-захистом".
Могли спостерігати техніку, обшиту деревиною, якимись колонами. Це досить часте явище, це їх захист від наших FPV-дронів, від наших кумулятивних снарядів,
– говорить військовий.
Втім, за словами офіцера, такий винахід росіян дуже часто їм не допомагає, і ще й погіршує характеристики машини. Додаткове навантаження значно погіршує мобільність танка. Кут огляду теж стає значно меншим. Нововведення росіян значно погіршують тактико-технічні характеристики танка, при цьому не допомагаючи захиститись від дронів-камікадзе. Наші пілоти, що керують FPV-дронами завжди знайдуть прогалину, через яку можна уразити танк.
Чому найчастіше перетворюють на "черепах" та що собою являють танки Т-72
Т-72 – наймасовіший танк другого покоління, прийнятий на озброєння на початку 1970-х. Виготовлявся як на території СРСР, на "Уралвагонзаводі" в Нижньому Тагілі, так і в Чехословаччині, Польщі, Югославії, Індії та Іраку по ліцензії. Тому за увесь час їх випустили близько 30 тисяч штук. Цих танків і досі залишається досить велика кількість на складах по всьому світу.
Що відомо про втрати росіян на фронтах
- Сьогодні, 25 квітня, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій виявили та знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався запустити ракети.
- 19 квітня Сили оборони України вперше за війну збили ворожий літак Ту-22МЗ, який тієї ночі атакував Україну. Збиття першого стратегічного бомбардувальника – результат спільної операції нашої розвідки та Повітряних сил ЗСУ.
- У США підтвердили, що у березні цього року таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Ними вже могли завдати влучних ударів, зокрема по окупованому Джанкою в Криму та Бердянську в Запорізькій області.