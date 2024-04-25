У россиян на фронте появились "танки-черепахи": почему это "чудо-оружие" им не поможет

Россияне все чаще стали использовать на фронте "танки-черепахи", обшитые деревом. Почему такая "защита" наоборот снижает боевую эффективность танка – рассказали наши военные.

Все чаще оккупанты обшивают свои танки Т-72 деревом, строя вокруг них целые домики. Танк становится похожим на черепаху. Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал о реальной боевой эффективности такого эрзац-танка в эфире телемарафона “Единые новости”, передает 24 Канал.

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"Защита" ухудшает характеристики танка, а от дронов не помогает

По словам Олега Калашникова, на направлении, где стоит его подразделение, россияне уже давно используют танки с такой "чудо-защитой".

Могли наблюдать технику, обшитую древесиной, какими-то колоннами. Это довольно частое явление, это их защита от наших FPV-дронов, от наших кумулятивных снарядов,

– говорит военный.

Впрочем, по словам офицера, такое изобретение россиян очень часто им не помогает, и еще и ухудшает характеристики машины. Дополнительная нагрузка значительно ухудшает мобильность танка. Угол обзора тоже становится значительно меньше. Нововведения россиян значительно ухудшают тактико-технические характеристики танка, при этом не помогая защититься от дронов-камикадзе. Наши пилоты, управляющие FPV-дронами всегда найдут пробел, через который можно поразить танк.

Почему чаще всего превращают в "черепах" и что собой представляют танки Т-72

Т-72 – самый массовый танк второго поколения, принят на вооружение в начале 1970-х. Изготавливался как на территории СССР, на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле, так и в Чехословакии, Польше, Югославии, Индии и Ираке по лицензии. Поэтому за все время их выпустили около 30 тысяч штук. Этих танков до сих пор остается достаточно большое количество на складах по всему миру.

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