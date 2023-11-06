Рішення приймає не Шольц: Світан припустив, коли Україні передадуть ракети Taurus

Німеччина ще не вирішилась у питанні щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Обговорення про поставку цих ракет триває уже не перший місяць і затягнутись може ще на певний час.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зауважив, що питання щодо ракет Taurus є не лише компетенцією Олафа Шольца. Німеччина орієнтується на позицію Сполучених Штатів.

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Хто "дає добро" на поставку Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумніви, що ці далекобійні ракети радикально змінять ситуацію на фронті. Хоч насправді причина затримки може бути в іншому.

Я так розумію, вони бояться, що цими ракетами вдарять не просто по (Кримському – 24 Канал) мосту, але й по Москві зокрема. Але все залежатиме від тих викликів, які будуть надалі,

– зазначив Роман Світан.

Не вперше і, мабуть, не востаннє партнери України побоюються передавати потужну зброю через можливе ураження об'єктів на території Росії. Хоч, до прикладу, Київ зобов'язався не використовувати ракети ATACMS по російських містах.

"Все ж приймає рішення про такі передачі Білий дім. Як би там Шольц не вставляв свої "п'ять копійок", але рішення стоять за Пентагоном по практично усіх видах зброї. Тут, мабуть, питання не так до Шольца та німців, як до американців і Байдена", – наголосив військовий експерт.

Найпевніше, рішення про передачу ракет Taurus буде прийнято після того, як Україні нададуть ATACMS дальністю понад 300 кілометрів. Американські ракети, які зараз є на озброєнні в ЗСУ, можуть працювати лише по півночі Криму та не дістають до Керченського мосту.

Роман Світан про затримку у передачі ракет Taurus: дивіться відео

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