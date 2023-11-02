Валерій Залужний пояснив журналістам, що це відбулось через те, що Захід затримував постачання ракетних комплексів дальньої дії й танків.

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Що сказав Залужний про передачу F-16 Україні

Ці системи були найбільш актуальні для нас минулого року, але вони надійшли лише цього року. Аналогічно, реактивні літаки F-16, які з'являться наступного року, тепер менш корисні,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону. Зокрема, експериментальна версія ракетної системи С-400 може досягати меж міста Дніпро.

Варто зауважити, що Валерій Залужний розповів, що Кремль може наростити кількість авіації до 8 дивізій. Одна дивізія в радянському союзі складалась з трьох полків, які налічували 98 літаків (бомбардувальників) або 124 літаки (винищувачі та штурмовики).

F-16 для України: коротко