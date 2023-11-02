Валерій Залужний пояснив журналістам, що це відбулось через те, що Захід затримував постачання ракетних комплексів дальньої дії й танків.
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Що сказав Залужний про передачу F-16 Україні
Ці системи були найбільш актуальні для нас минулого року, але вони надійшли лише цього року. Аналогічно, реактивні літаки F-16, які з'являться наступного року, тепер менш корисні,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Він пояснив, що Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону. Зокрема, експериментальна версія ракетної системи С-400 може досягати меж міста Дніпро.
Варто зауважити, що Валерій Залужний розповів, що Кремль може наростити кількість авіації до 8 дивізій. Одна дивізія в радянському союзі складалась з трьох полків, які налічували 98 літаків (бомбардувальників) або 124 літаки (винищувачі та штурмовики).
F-16 для України: коротко
- Наприкінці жовтня Сполучені Штати Америки підтвердили, що наші пілоти почали навчання на F-16 в Аризоні. Відомо, що підготовку почала невелика кількість українських пілотів.
- Україна отримає перші винищувачі від Нідерландів та Данії. Ці дві країни передадуть нам 61 винищувач. Окрім того, до авіаційної коаліції доєднались Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що F-16 будуть в Україні вже весною 2024 року. За словами посадовця, вони суттєво вплинуть на перебіг бойових дій.