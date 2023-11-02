Валерий Залужный объяснил журналистам, что это произошло из-за того, что Запад задерживал поставки ракетных комплексов дальнего действия и танков.
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Что сказал Залужный о передаче F-16 Украине
Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они поступили только в этом году. Аналогично, реактивные самолеты F-16, которые появятся в следующем году, теперь менее полезны,
– заявил Главнокомандующий ВСУ.
Он объяснил, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону. В частности, экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать пределов города Днепр.
Следует заметить, что Валерий Залужный рассказал, что Кремль может нарастить количество авиации до 8 дивизий. Одна дивизия в советском союзе состояла из трех полков, насчитывавших 98 самолетов (бомбардировщиков) или 124 самолета (истребители и штурмовики).
F-16 для Украины: коротко
- В конце октября Соединенные Штаты Америки подтвердили, что наши пилоты начали обучение на F-16 в Аризоне. Известно, что подготовку начало небольшое количество украинских пилотов.
- Украина получит первые истребители из Нидерландов и Дании. Эти две страны передадут нам 61 истребитель. Кроме того, к авиационной коалиции присоединились Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что F-16 будут в Украине уже весной 2024 года. По словам чиновника, они существенно повлияют на ход боевых действий.