Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его мнению, будущее получение Украиной F-16 поможет Силам обороны нивелировать одну из самых грозных угроз противника.
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Как эффективнее всего применять F-16
Получение западных самолетов действительно поможет Силам обороны изменить ситуацию на отдельных участках фронта.
"Вероятно, весной Украина получит не меньше эскадрильи F-16. Соответственно, эти 12 самолетов в районе нашего или вражеского наступления смогут эффективно сдерживать вражеские бомбардировщики, которые сбрасывают управляемые и фугасные авиабомбы на украинские военные и прифронтовые населенные пункты", – предположил эксперт по авиации.
Почему России удается эффективно применять ФАБ и КАБРоссийская авиация сбрасывает планирующие авиабомбы на Украину с расстояния 20 – 30 километров от линии столкновения, не заходя таким образом в радиус действия ПЗРК и комплексов армейской ПВО (сбивают цели на расстоянии 5-10 километров).
Скорее всего, к эскадрилье F-16 Украина получит ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух – воздух", способные поражать цели на расстоянии до 160 километров. Соответственно новые украинские истребители смогут уничтожать российские бомбардировщики, не заходя в зону действия российской ПВО.
"У россиян система проста: собьем 2 – 3 бомбардировщика, а другие спрячутся. Это заставит Россию отодвинуть свои аэродромы и фактически изменить свою тактику и тип вооружения, который они применяют", – уверен Романенко.
Валерий Романенко о предстоящих задачах для F-16: смотрите видео
Что известно об обучении украинских пилотов
- Как известно, главными действующими лицами "птичьей коалиции" этим летом стали Нидерланды и Дания, которые в августе вместе пообещали предоставить Украине 61 истребитель. Тогда же начались и первые учения украинских военных, которые, по словам нидерландского премьера не будут растянуты в сроках.
- Первой страной, обучающей украинских пилотов стала Дания, в которой проходит подготовку 8 будущих пилотов. Только через месяц после этого украинские пилоты начали обучение в США, а недавно стало известно, что Украина также ведет переговоры об обучении пилотов в Румынии.
- По состоянию на середину октября стало известно, что будущие пилоты украинских F-16 начали летные учения в Соединенных Штатах. Они уже сдали тест на знание английского языка и приступят к занятиям на военных тренажерах.