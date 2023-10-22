В частности, около 360 самолетов, которыми оккупанты собираются наносить удары, находятся на оккупированных территориях или в районах, близких к фронту. Такой информацией с 24 Каналом поделился генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Кроме того, по словам генерала армии, недалеко от российско-украинской границы оккупанты держат более 370 вертолетов. Обычно вертушки применяются только на поле боя и не залетают за линию фронта. Ведь Силы обороны продемонстрировали успешные действия по ликвидации техники в прифронтовой зоне и Крыму.

Следовательно, российские захватчики не могут наносить удары вертолетами по украинским военным. Поскольку ракеты ATACMS, Storm Shadow, SCALP, а также морская и военная авиации, могут доставать до любой точки на оккупированной территории.

В частности, в Крыму, где сейчас действуют около 4 аэродромов. Они насыщены пусковыми установками, запускаемыми Shahed, рядом ракетных систем и кораблями с "Калибрами", заметил Маломуж.

На какие аэродромы в России россияне перемещают вертолеты

По словам Маломужа, после уничтожения вертолетов в Луганске и Бердянске, оккупанты принялись перемещать вертушки на территорию России.

Проблема в том, что возрастет время подлета и оккупантам не хватит горючего, чтобы долететь тем самым МиГ-29 на определенный объект временно оккупированной территории.

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Однако ракетами, предоставленными нашими партнерами, Силы обороны смогут бить по вражеской авиации на оккупированной территории. А ракетами и БПЛА украинского производства – уничтожать стратегические объекты на территории России.

У нас уже есть практика 5 поражений стратегических аэродромов и самолетов: Ту-95, Ту-160, Мичуринск, Энгельс – они и там должны бежать,

– сказал Николай Маломуж.

Мичуринск – военный аэродром вблизи города Мичуринска в Тамбовской области России. Расположен в более чем 600 километрах от фронта.

Энгельс – авиабаза Воздушно-космических сил России вблизи города Энгельс Саратовской области России. Это основная база бомбардировщиков и единственное в России место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. Расположена в более чем 900 километрах от фронта.

По его словам, у Сил обороны все больше шансов выявлять аэродромы, с которых оккупанты запускают ракеты и авиацию. В конце концов, уничтожить вражескую технику помогут украинские БПЛА, имеющие большой радиус действия.

Оккупанты теряют авиацию