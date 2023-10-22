В частности, около 360 самолетов, которыми оккупанты собираются наносить удары, находятся на оккупированных территориях или в районах, близких к фронту. Такой информацией с 24 Каналом поделился генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
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Кроме того, по словам генерала армии, недалеко от российско-украинской границы оккупанты держат более 370 вертолетов. Обычно вертушки применяются только на поле боя и не залетают за линию фронта. Ведь Силы обороны продемонстрировали успешные действия по ликвидации техники в прифронтовой зоне и Крыму.
Следовательно, российские захватчики не могут наносить удары вертолетами по украинским военным. Поскольку ракеты ATACMS, Storm Shadow, SCALP, а также морская и военная авиации, могут доставать до любой точки на оккупированной территории.
В частности, в Крыму, где сейчас действуют около 4 аэродромов. Они насыщены пусковыми установками, запускаемыми Shahed, рядом ракетных систем и кораблями с "Калибрами", заметил Маломуж.
На какие аэродромы в России россияне перемещают вертолеты
По словам Маломужа, после уничтожения вертолетов в Луганске и Бердянске, оккупанты принялись перемещать вертушки на территорию России.
Проблема в том, что возрастет время подлета и оккупантам не хватит горючего, чтобы долететь тем самым МиГ-29 на определенный объект временно оккупированной территории.
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Однако ракетами, предоставленными нашими партнерами, Силы обороны смогут бить по вражеской авиации на оккупированной территории. А ракетами и БПЛА украинского производства – уничтожать стратегические объекты на территории России.
У нас уже есть практика 5 поражений стратегических аэродромов и самолетов: Ту-95, Ту-160, Мичуринск, Энгельс – они и там должны бежать,
– сказал Николай Маломуж.
По его словам, у Сил обороны все больше шансов выявлять аэродромы, с которых оккупанты запускают ракеты и авиацию. В конце концов, уничтожить вражескую технику помогут украинские БПЛА, имеющие большой радиус действия.
Оккупанты теряют авиацию
- Россия сбивает свои самолеты. Речь идет о Ми-8МТВ-5, который сбила российская ПВО. Пользователи из России пишут, что экипажи сбитых самолетов награждают посмертно, однако операторов ПВО, сбивших этот же самолет, потом также награждают.
- Недавно в российском аэропорту Душанбе загорелся военно-транспортный Ил-76МД. Во время разгона у воздушного судна взорвалось колесо. По предварительным данным, на борту находились 8 человек и никто не пострадал.
- Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны в третий раз через неделю сбили российский Су-25. Последний сбили противотанковым устройством. Это означает, что российские лётчики подошли на дальность до 4 километров к позициям ВСУ.