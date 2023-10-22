Российские СМИ пишут, что их ПВО сбивало и сбивает самолеты их армии. Последний такой сбитый самолет – Ми-8МТВ-5. 24 Канал.

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Экипажа – вечного полета

В российских телеграмм-каналах появились сообщения, что самолет Ми-8МТВ-5 сбил ПВО самих оккупантов. Более того, там также отметили, что "первые потери в войне также были именно от противовоздушной обороны". Согласно сообщению, это якобы устраивает всех, кроме самих лётчиков.

В сети расстроились из-за потерь, ведь все такие случаи якобы расследуются, но потом забываются. Пользователи из России пишут, что экипажам сбитых самолетов желают "вечного полета" и награждают посмертно, однако операторов ПВО, сбивших этот же самолет, потом тоже награждают.

Причем в последнее время уклоняться от своих ракет приходится все чаще. И света в конце тоннеля не видно,

– жалуется россиянин, автор сообщения.



В России работает "дружественный огонь" / Скриншот российских СМИ

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