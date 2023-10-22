Зокрема, близько 360 літаків, якими окупанти збираються завдавати ударів, знаходяться на окупованих територіях або у районах, які близькі до фронту. Такою інформацією з 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Крім того, за словами генерала армії, недалеко від російсько-українського кордону окупанти тримають понад 370 гелікоптерів. Зазвичай вертушки застосовують лише на полі бою та не залітають за лінію фронту. Адже Сили оборони продемонстрували успішні дії з ліквідації техніки у прифронтовій зоні та у Криму.

Відтак російські загарбники не можуть завдавати ударів вертольотами по українських військових. Позаяк ракети ATACMS, Storm Shadow, SCALP, а також морська та військова авіації, можуть діставати до будь-якої точки на окупованій території.

Зокрема, у Криму, де наразі діють близько 4 аеродромів. Вони насичені пусковими установками, які запускають Shahed, рядом ракетних систем та кораблями з "Калібрами", зауважив Маломуж.

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За словами Маломужа, після знищення гелікоптерів у Луганську та Бердянську, окупанти взялися переміщувати вертушки на територію Росії.

Проблема у тому, що зросте час підльоту й окупантам не вистачатиме пального, аби долетіти тим самим МіГ-29 на визначений об'єкт тимчасово окупованої території.

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Однак ракетами, які надали наші партнери, Сили оборони зможуть бити по ворожій авіації на окупованій території. Натомість ракетами та БпЛА українського виробництва – знищувати стратегічні об'єкти на території Росії.

Ми вже маємо практику 5 уражень стратегічних аеродромів та літаків: Ту-95, Ту-160, Мічурінськ, Енгельс – вони й там мають тікати,

– сказав Микола Маломуж.

Мічурінськ – військовий аеродром в поблизу міста Мічурінськ в Тамбовській області Росії. Розташований за понад 600 кілометрів від фронту.

Енгельс – авіабаза Повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії. Це основна база бомбардувальників і єдине в Росії місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Розташована за понад 900 кілометрів від фронту.

За його словами, у Сил оборони дедалі більше шансів виявляти аеродроми, з яких окупанти запускають ракети та авіацію. Зрештою, знищити ворожу техніку допоможуть українські БпЛА, які мають чималий радіус дії.

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