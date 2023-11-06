Решение принимает не Шольц: Свитан предположил, когда Украине передадут ракеты Taurus

Германия еще не решилась по поставке Украине крылатых ракет Taurus. Обсуждение о поставке этих ракет продолжается уже не первый месяц и затянуться может еще на время.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что вопрос о ракетах Taurus является не только компетенцией Олафа Шольца. Германия ориентируется на позицию Соединенных Штатов.

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Кто "дает добро" на поставку Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения, что эти дальнобойные ракеты радикально изменят ситуацию на фронте. Хотя по сути причина задержки может быть в другом.

Я так понимаю, они боятся, что этими ракетами ударят не просто по (Крымскому – 24 Канал) мосту, но и по Москве в частности. Но все будет зависеть от тех вызовов, которые будут в дальнейшем,

– отметил Роман Свитан.

Не впервые и, пожалуй, не в последний раз партнеры Украины опасаются передавать мощное оружие из-за возможного поражения объектов на территории России. Хотя, например, Киев обязался не использовать ракеты ATACMS по российским городам.

"Все же принимает решение о таких передачах Белый дом. Как бы там Шольц ни вставлял свои "пять копеек", но решения стоят за Пентагоном по практически всем видам оружия. Здесь, пожалуй, вопрос не столько к Шольцу и немцам, сколько к американцам и Байдену", – подчеркнул военный эксперт.

Вероятнее всего, решение о передаче ракет Taurus будет принято после того, как Украине предоставят ATACMS дальностью более 300 километров. Американские ракеты, которые сейчас находятся на вооружении в ВСУ, могут работать только по северу Крыма и не достают до Керченского моста.

Роман Свитан о задержке в передаче ракет Taurus: смотрите видео

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