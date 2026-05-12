Майбутнє Android: інсайдери не дочекалися презентації Google і злили ОС Aluminium перед анонсом

За лічені години до офіційного заходу The Android Show: I/O Edition мережу сколихнув масштабний витік даних про нову розробку Google. У центрі уваги опинилася Aluminium OS – амбітна спроба компанії перенести досвід Android на великі екрани та створити повноцінне десктопне середовище.

Що приховує нова десктопна платформа Aluminium OS від Google?

Соцмережі "гудуть" після публікації розлогого матеріалу від відомого інсайдера під псевдонімом Mystic Leaks. Автор оприлюднив не лише серію скриншотів, а й повноцінне 16-хвилинне відео, де детально демонструється робота нової операційної системи Aluminium OS, пише AndroidAuthority.

Це сталося саме перед початком спеціального випуску The Android Show | I/O Edition, на якому Google планувала офіційно розкрити свої карти щодо майбутнього Android на персональних комп'ютерах.

Цікаво, що для демонстрації можливостей нової системи використовувався MacBook Pro, на якому Aluminium OS запустили через емулятор UTM. Це дало змогу детально роздивитися інтерфейс та функціональні можливості системи, яку багато хто вже встиг назвати "Android для настільних ПК".

Згідно з даними Mystic Leaks, які він розкрив на своєму телеграм-каналі, розробка Google виглядає як спроба об'єднати мобільну гнучкість із продуктивністю робочого столу.

Інсайдер охарактеризував поточний стан системи досить стримано. Він зауважив, що Aluminium OS від Google – це "фактично звичайний Android", але з додаванням кількох ключових функцій для настільних комп'ютерів. Серед найбільш помітних нововведень виділяються:

можливість створення папок безпосередньо на робочому столі;

підтримка віртуальних робочих столів для кращої організації вікон;

оптимізована панель швидких налаштувань та центр сповіщень;

оновлений Диспетчер завдань (Task Manager), адаптований під великі екрани;

глибока інтеграція в екосистему між ноутбуком та мобільними пристроями, включно з функцією "Link to iOS" для власників iPhone.

Попри наявність цих функцій, Mystic Leaks називає поточний досвід роботи з Aluminium OS швидше "покращеною версією Samsung DeX", ніж повністю самостійною десктопною операційною системою.

Головною проблемою на цьому етапі залишається відсутність програмного забезпечення, спеціально оптимізованого під керування мишею та клавіатурою. Навіть фірмові додатки Google, показані у відео, виглядають як вебверсії, загорнуті у віконний інтерфейс.

Зараз Aluminium OS більше нагадує дещо вдосконалену версію Samsung DeX, ніж справжню ОС на рівні настільних ПК. Його головними недоліками є повна відсутність додатків, оптимізованих для миші та клавіатури […], а також обмежена кількість апаратного забезпечення, на якому він працюватиме. Бо, будьмо чесними, чипи Snapdragon X далеко не такі хороші, як серія M від Apple,

– прокоментував Mystic Leaks.

Процес початкового налаштування системи виглядає знайомим для будь-якого користувача Android. Екран вітання дозволяє сконфігурувати обладнання для робочих або особистих потреб за допомогою стандартного майстра налаштування Google.

Після завершення цього етапу користувач потрапляє на головний екран, де внизу розташовані панель додатків (app dock) із кнопкою меню програм, традиційний рядок пошуку Google, іконки магазину Play Store та папка зі стандартними сервісами компанії.

Так виглядає Aluminium OS / Зображення Mystic Leaks / Google

Елементи керування також зазнали трансформації. Панель швидких налаштувань тепер висувається збоку в компактному вигляді, якщо натиснути на індикатор батареї в рядку стану. Сама програма "Налаштування" багато в чому повторює логіку та дизайн, які ми звикли бачити на сучасних смартфонах під управлінням Android.

Цей витік став серйозним ударом по інтризі Google перед презентацією, адже тепер спільнота має чітке уявлення про те, яким шляхом рухається корпорація у питанні поєднання мобільних та десктопних платформ.

Поки технологічний світ готується до офіційних анонсів на Google I/O 2026, деякі користувачі мобільних застосунків на iOS та Android вже помітили нові анімації та посилання на модель ШІ, яка раніше не фігурувала в офіційних релізах.

Користувач платформи Reddit під ніком Zacatac_391 повідомив, що після відкриття застосунку Gemini він побачив спливаюче вікно з пропозицією "створювати за допомогою Gemini Omni". Це програмне рішення описується як "нова відеомодель" від Google.

Перші випробування моделі продемонстрували її здатність до складної логічної аргументації, що часто є слабким місцем для сучасних нейромереж, пише AndroidAuthority.. Користувач протестував систему за допомогою складного текстового запиту: "Професор записує математичне доведення тригонометричних тотожностей на традиційній дошці, пояснюючи крок рівняння, на якому він зараз перебуває".

Результат виявився вражаючим: Gemini Omni не лише правильно відтворила математичну логіку, а й згенерувала відео, яке виглядає дуже реалістично й точно. Втім, прискіпливий погляд дозволяє помітити певні ознаки штучного походження: іноді рухи під час написання не збігаються з появою крейди на дошці, а сама крейда може раптово зникати під кінець ролика.

Наступний тест був покликаний перевірити здатність нейромережі працювати з динамічними сценами та взаємодією об'єктів. Запит стосувався двох чоловіків, які обідають у вишуканому ресторані на березі моря та їдять спагеті. Деталізація запиту була високою: описувалися одяг героїв, їхній вік, кругла форма столу з білою скатертиною та всіма необхідними столовими приборами.

Проте виконання цього завдання виявилося менш вдалим. Глядачі помітили класичні для штучного інтелекту помилки: спагеті з'являлися буквально з нічого на порожніх тарілках, а процес жування не відповідав об'єму їжі, яку нібито споживали герої.

Для порівняння, інший користувач Reddit з ніком janekm3 спробував відтворити цей самий сценарій за допомогою моделі Seedance 2 від компанії ByteDance. Результат конкурента виглядав стабільнішим, хоча й супроводжувався помітним тремтінням зображення.

Технічна сторона Gemini Omni також викликає багато запитань. Макс Вайнбах, відомий інсайдер, виявив у метаданих свідчення того, що нова модель є розширенням існуючої технології Google під назвою Veo. Це вказує на еволюційний шлях розвитку відеогенерації в екосистемі Google.

Крім того, стало відомо про надзвичайно високу ресурсомісткість процесу створення такого контенту. Навіть у межах платного плану Google AI Pro встановлено жорсткі обмеження: після генерації всього двох відео користувач Zacatac_391 вичерпав 86 відсотків свого щоденного ліміту.

Що відомо про саму презентацію: коли почнеться The Android Show I/O Edition, як дивитись, що покажуть

Уже сьогодні, 12 травня 2026 року, технологічний гігант Google проводить свій щорічний захід The Android Show I/O Edition. Ця подія стала центральною платформою для презентації програмних досягнень компанії, пише The Verge.

Раніше Google традиційно робила ключові анонси щодо своєї операційної системи під час загальної конференції для розробників I/O. Проте минулого року стратегія була переглянута, і тепер Android має власний окремий івент, що підкреслює важливість цієї екосистеми для стратегії компанії, зазначає 24 Канал.

Цьогорічне шоу пройде у форматі стріму, тож особиста присутність глядачів не передбачена. Подивитися трансляцію в прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі, який присвячений операційній системі Android.

Старт заплановано на 10:00 за тихоокеанським часом, що відповідає 20:00 за Києвом. Для тих, хто боїться пропустити початок, у відеоплеєрі доступна функція "Сповістити мене", яка надішле відповідне сповіщення перед стартом ефіру.

Що нам покажуть?

Однією з найочікуваніших тем вечора стане Android 17. Оскільки програма бета-тестування цієї операційної системи вже активно триває, журналісти та користувачі очікують почути більше технічних деталей та описів нових функцій.

Важливо зауважити, що минулого тижня представники Google офіційно спростували чутки про можливе впровадження дизайну Liquid Glass, подібного до стилістики Apple. Ця новина була позитивно сприйнята спільнотою, яка віддає перевагу самобутньому вигляду інтерфейсу Android.

Значна частина презентації буде присвячена мобільному штучному інтелекту, зокрема новим можливостям Gemini. Експерти очікують анонсу функції Proactive Assistance (проактивна допомога), про існування якої раніше повідомляли інсайдери.

Окрім цього, Google може розкрити подробиці щодо своєї десктопної платформи Aluminium OS та ініціатив у сфері розширеної реальності Android XR. Це свідчить про наміри компанії створити єдиний технологічний простір, де мобільні пристрої, комп'ютери та гарнітури доповненої реальності працюватимуть у тісній зв'язці.

Чи варто чекати Pixel 11?

Що стосується апаратного забезпечення, то анонс смартфонів серії Pixel 11 сьогодні малоймовірний. Історично склалося так, що флагманські пристрої Google дебютують у серпні, тому до їхнього виходу залишається ще кілька місяців.

Проте видання Android Authority нагадує, що Google раніше практикувала короткі тизери майбутніх пристроїв. Наприклад, смартфони Pixel 7 були вперше показані саме на травневій конференції I/O за шість місяців до їхнього фактичного надходження у продаж.