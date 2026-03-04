Чого ми очікуємо від великої березневої події Apple та що ми вже отримали

Ось уже кілька як років Apple змінила свою звичну тактику презентацій. Тепер вона проводить не лише великі події, в яких концентрує всі новинки, а й випускає новинки "тихими" пресрелізами, подекуди розсіяними на цілий тиждень. Так сталось і цього разу. Ми вже побачили новий смартфон, ноутбуки та планшет. Що ж чекає попереду?

Що Apple підготувала для весняної презентації 2026 року?

Перші дні весняного марафону принесли офіційні анонси ключових продуктів. Компанія представила новий iPhone 17e, який зберіг ціну попередника – 599 доларів, проте отримав суттєві покращення всередині. Смартфон тепер працює на базі процесора A19, має 256 гігабайтів базової пам'яті (що вдвічі більше, ніж раніше) та нарешті підтримує повноцінну технологію MagSafe. Візуально модель майже не змінилася, але отримала новий колір, пише 24 Канал.

Лінійка планшетів оновилася моделлю iPad Air з чипом M4. Планшет доступний у розмірах 11 та 13 дюймів, стартова ціна становить 599 та 799 доларів відповідно. Окрім потужнішого процесора, новинка отримала 12 гігабайтів оперативної пам'яті (замість 8 гігабайтів), підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Завдяки новому мережевому чипу N1 та модему C1X швидкість мобільного інтернету зросла на 50 відсотків.

Коротке рекламне відео про iPad Air з M4: дивіться відео

Для професійних користувачів Apple підготувала масштабне оновлення комп'ютерів:

Нові MacBook Pro на 14 і 16 дюймів тепер базуються на чипах M5 Pro та M5 Max. Ці процесори використовують нову архітектуру Fusion, що поєднує два кристали в одну систему, забезпечуючи приріст продуктивності до 30 відсотків у важких завданнях. Мінімальний обсяг накопичувача тепер становить 1 терабайт, проте ціни зросли на 100 – 200 доларів: стартова вартість моделі на 14 дюймів тепер складає 2 199 доларів.

Популярний MacBook Air також перейшов на чип M5. Хоча дизайн залишився незмінним, пристрій став у чотири рази швидшим у завданнях, пов'язаних зі штучним інтелектом. Базова версія тепер має 512 гігабайтів пам'яті, а ціна зросла до 1 099 доларів. Усі нові комп'ютери підтримують Wi-Fi 7, що стало можливим завдяки використанню чипа N1.



MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max / Фото Apple

Разом з ноутбуками дебютували нові монітори: Studio Display за 1 599 доларів з камерою Center Stage та флагманський Studio Display XDR за 3 299 доларів. Останній отримав 27-дюймову панель mini-LED з піковою яскравістю 2 000 нітів та підтримкою технології ProMotion з частотою 120 герців.

Що далі?

Найбільшою інтригою залишається MacBook Neo – новий бюджетний ноутбук, назва якого випадково з'явилася в документах на сайті Apple, пише Macworld.

Очікується, що він коштуватиме від 599 до 749 доларів.

Щоб досягти такої ціни, Apple може використати процесор A18 Pro від iPhone, відмовитися від підсвічування клавіатури, функції True Tone та швидкої зарядки.

Пристрій може бути представлений у яскравих кольорах, подібних до лінійки iMac: жовтому, зеленому, синьому та рожевому.

Також очікується анонс 12-го покоління базового iPad з чипом A18 або A19 та 8 гігабайтами оперативної пам'яті, що нарешті дозволить найдешевшому планшету підтримувати функції Apple Intelligence, зазначає CNET.

Імовірно, ми побачимо щось ще, оскільки немає великого сенсу робити презентацію для двох не топових пристроїв, коли компанія представила інші – потужніші й популярніші – звичайними пресрелізами.

Що ми знаємо про велику подію Apple: дата, час і місце

Компанія Apple розіслала запрошення на "special Apple Experience", який запланований на 4 березня о 9:00 за східноамериканським часом. Подія пройде одразу у трьох містах – Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї – за участі обмеженого кола представників медіа.

На відміну від масштабних презентацій, які традиційно організовують у штаб-квартирі в Купертіно, цього разу йдеться про більш камерний формат. У запрошенні використано логотип з градієнтом від жовтого до синього – це може свідчити про нові кольорові варіації майбутніх пристроїв.



Логотип березневої презентації / Фото Apple

Зазвичай Apple проводить прямі ефіри своїх презентацій, однак цього разу компанія не підтвердила, чи буде подія доступною онлайн. До події лишається кілька годин, але компанія досі не створила запрошення на YouTube. Якщо трансляції не буде, це додатково підкреслить її обмежений або партнерський характер. Цілком можливо, що захід може мати регіональний фокус.

Цікаво, що дата заходу перетинається з проведенням Mobile World Congress у Барселоні, який триває з 2 по 5 березня. На цій виставці провідні виробники смартфонів традиційно демонструють свої новинки, намагаючись конкурувати з лінійкою iPhone. Такий збіг виглядає невипадковим і може бути стратегічним кроком, щоб привернути увагу до власних продуктів на тлі глобальної мобільної виставки.