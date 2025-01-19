Apple видалила TikTok та інші застосунки ByteDance з App Store у США
- Apple видалила TikTok та інші додатки ByteDance з App Store у США через рішення Верховного суду США.
- Заборона охоплює програми, розроблені ByteDance Ltd., зокрема TikTok, CapCut, Lemon8, та інші, і діє з 19 січня 2025 року.
- Користувачі з інших країн, які відвідують США, не зможуть оновлювати або купувати ці додатки, якщо їхній App Store відрізняється від американського.
У зв’язку з рішенням Верховного суду США, сервіс коротких відео TikTok припинив роботу в країні 19 січня. Власники магазинів застосунків згідно із видалили програми зі сторів, однак Apple пішла ще далі видаливши з App Store низку інших застосунків, що належать китайській компанії ByteDance.
Apple опублікувала офіційну заяву із переліком програм, які були заборонені відповідно до законодавства США, повідомляє 24 Канал. До списку потрапили кілька застосунків, що здобули популярність серед американських користувачів.
А тим часом У США таки припинив працювати TikTok
Повний список видалених програм ByteDance
- TikTok
- TikTok Studio
- TikTok Shop Seller Center
- CapCut
- Lemon8
- Hypic
- Lark – Team Collaboration
- Lark – Rooms Display
- Lark Rooms Controller
- Gauth: AI Study Companion
- Marvel Snap
У заяві Apple наголошується, що видалення застосунків стало вимушеним кроком, зумовленим дотриманням чинних законів.
Apple зобов’язана виконувати закони юрисдикцій, у яких здійснює діяльність. Відповідно до закону "Захист американців від застосунків, контрольованих іноземними супротивниками", програми, розроблені ByteDance Ltd. та її дочірніми компаніями, зокрема TikTok, CapCut, Lemon8 та інші, більше не доступні для завантаження чи оновлення в App Store для користувачів у США, починаючи з 19 січня 2025 року,
— йдеться у заяві компанії.
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Обмеження для користувачів у США
Apple також зазначила, що особи з інших країн, які відвідують США, не зможуть оновлювати застосунки ByteDance чи здійснювати в них покупки, якщо регіон їхнього App Store відрізняється від американського. Це означає, що користувачі, які перебувають у США тимчасово, не зможуть повноцінно користуватися сервісами ByteDance до повернення на батьківщину або в іншу країну.