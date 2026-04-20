Захід Землі: командир місії Artemis 2 показав унікальні кадри з місячної орбіти

Екіпаж місії Artemis 2 успішно завершив свою десятиденну подорож, повернувшись на рідну планету. Цей політ став першим виходом людей за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року. Тепер ми потроху отримуємо все нові й нові кадри. Наприклад, командир корабля Рід Вайзмен встиг зафіксувати момент, від якого перехоплює подих.

Захід Землі за Місяць: як це було?

Командир екіпажу Рід Вайзмен, який побував на борту космічного корабля Orion, поділився унікальними кадрами, які раніше не були доступні людству в такій якості. Під час польоту навколо супутника Землі він зафіксував так званий захід Землі – момент, коли наша планета повільно зникає за місячним горизонтом. Найцікавішим фактом стало те, що це дивовижне відео було зняте на звичайний смартфон через ілюмінатор люка стикування, пише 24 Канал.

Рід Вайзмен зауважив, що цей момент був шансом, який випадає лише раз у житті. Він порівняв видовище зі спостереженням за заходом сонця на пляжі, проте з найвіддаленішого куточка космосу, тому просто не зміг втриматися від зйомки на мобільний телефон, який йому видали перед польотом.

Відео було опубліковане без редагування чи обрізки з використанням 8-кратного збільшення, що, за словами астронавта, максимально відповідає тому, як бачить людське око. На фоні запису чути захоплені вигуки екіпажу та клацання затвора професійної камери Nikon з 400-міліметровим об'єктивом, на яку Крістіна Кох робила серії знімків для наукових і документальних цілей.

Захід Землі, яким його побачили з місячної орбіти: відео

Окрім Ріда Вайзмена та Крістіни Кох, до складу історичного екіпажу увійшли Віктор Гловер і Джеремі Гансен. Поки командир знімав відео, Гловер та Гансен спостерігали за Місяцем з іншого ілюмінатора.

Користувачі соціальних мереж, зокрема на платформі Reddit, були вражені не лише красою кадрів, а й відчуттям перспективи, яке передає рух камери смартфона, підкреслюючи всю неймовірність перебування людей на такій величезній відстані від дому.

Детальніше про місію

Нагадаємо, місія, що розпочалася 1 квітня 2026 року з мису Канаверал у Флориді, не була безхмарною. Майже одразу після старту екіпаж зіткнувся з непередбачуваною технічною несправністю – проблемою з туалетною системою. Спочатку з'явився тривожний сигнал про несправність живлення та стан бака для відходів. Згодом астронавти відчули запах горіння в гігієнічному відсіку, про що Джеремі Гансен повідомив центр управління польотами.

Крістіна Кох доклала значних зусиль для усунення поломки, намагаючись прочистити заклинений вентилятор системи. Попри те, що систему вдалося частково реанімувати, директор польоту Рік Генфлінг пізніше повідомив, що евакуація відходів із бака відбувалася повільніше, ніж очікувалося. Через це астронавтам довелося вдаватися до альтернативних засобів гігієни, оскільки вентиляція працювала не на повну потужність.

Попри побутові труднощі й технічні негаразди, місія Artemis 2 мала величезне значення для науки та суспільства. Астронавти провели низку важливих досліджень і навіть прийняли дзвінок від Дональда Трампа, поки весь світ стежив за їхнім прогресом.

Крістіна Кох на пресконференції після завершення місії підкреслила, що залучення громадськості та популяризація космосу були так само важливими, як і виконання технічних завдань, оскільки цей політ належить усьому людству.