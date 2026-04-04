У Росії "лягла" платіжна система після спроби заблокувати VPN, – Reuters
- Павло Дуров заявив, що блокування VPN в Росії спричинило збій у платіжній системі.
- Російська влада пояснює обмеження VPN і месенджерів міркуваннями безпеки, посилаючись на загрози з боку західних спецслужб.
Російська влада намагалася заблокувати VPN. Однак виникла несподівана проблема.
Спроби Росії заблокувати VPN-сервіси спричинили проблеми в роботі внутрішньої платіжної системи. Про це 4 квітня заявив засновник Telegram Павло Дуров, пише Reuters.
Чим обернулися спроби блокування VPN у Росії?
Технічний збій у п'ятницю, 3 квітня, викликав хаос для частини покупців. У московському метро дозволили безкоштовний прохід, а один із регіональних зоопарків просив відвідувачів платити готівкою.
Найбільший російський банк "Сбербанк" повідомив про технічні проблеми, але деталей не навів. Деякі російські ЗМІ видалили повідомлення про те, що збій був пов'язаний із державними спробами блокування сайтів або VPN.
Засновник Telegram заявив, що що десятки мільйонів росіян чинять "цифровий спротив" державному контролю. За його слова, уся країна "мобілізована", щоб обходити ці "абсурдні обмеження".
У Москві пояснюють, що обмеження VPN і месенджерів, зокрема WhatsApp і Telegram, необхідні з міркувань безпеки. Мовляв, Росія стикається з атаками в глибокому тилу та нібито диверсіями з боку західних спецслужб.
Нагадаємо, що Росія сповільнила роботу Telegram. Російські посадовці заявляли, що Telegram нібито був "зламаний" українськими та натівськими спецслужбами, і що через це загинули російські військові.
Telegram заперечує будь-які такі втручання, стверджуючи, що Москва намагається змусити росіян користуватися застосунком MAX – державним месенджером, який рекомендують у школах і університетах. За даними Reuters, просування цього державного застосунку викликало невдоволення серед частини росіян.
Що відомо про обмеження інтернету в Росії?
У Росії 29 березня відбулися акції протесту проти обмежень і блокувань інтернету. У Москві люди зібралися на Болотній площі. Під час подій затримали 12 осіб, серед них – правозахисника та письменника Олександра Подрабінека, якого пізніше відпустили. Повідомляється, що щонайменше двоє затриманих були неповнолітніми.
Подібні акції планували й в інших містах. В Єкатеринбурзі поліція оточила площу 1905 року, де мав відбутися мітинг, а в Мурманську фіксували перебої з мобільним інтернетом.
Рух "Червоний Лебідь" оголосив цей день загальною акцією проти інтернет-обмежень. Водночас у великих містах влада не погодила жодного мітингу, а частину організаторів, за даними ЗМІ, затримали на 15 діб.