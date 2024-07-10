Як правильно вибрати безперебійник для роутера і чому він кращий ніж павербанк

Інтернет під час відключення електроенергії стає чи не єдиним джерелом інформації та розваг, тож забезпечивши його безперебійну роботу ви гарантуєте собі комфорт та можливість залишатися на зв'язку. Авжеж для того, щоб інтернет в квартирі працював, потрібно, щоб роутер був підключений до джерела живлення, яким може бути павербанк, але краще використовувати ДБЖ і зараз ми розповімо чому.

ДБЖ, або джерело безперебійного живлення робить буквально те, що випливає з його назви – забезпечує роутер безперебійним живленням. Крім того, цей пристрій має одну важливу перевагу перед звичайними павербанками, про яку ви далі прочитаєте у матеріалі Техно 24.

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Чому ДБЖ для роутера кращий ніж павербанк

Для того, щоб ваш домашній інтернет працював під час відключень електроенергії, потрібно, щоб провайдер подбав про автономне живлення обладнання в будинку. Або ж ви можете замовити оптичне з'єднання за технологією GPON.

Павербанк дуже корисна річ для дому, особливо в період тривалих відключень електроенергії. Раніше ми вже пояснювали, що потрібно для того, щоб ваш інтернет працював тоді, коли світла в квартирі чи будинку немає. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, який павербанк краще обрати для роутера та абонентського термінала, та який перехідник потрібен, щоб усе це працювало.

Однак покупка спеціального ДБЖ для роутера може бути в рази кращим варіантом і ось чому. Під час вимкнення електроенергії вам потрібно кожного разу підключити роутер до павербанка через спеціальний перехідник, потім знову підключити роутер в мережу, коли світло з'явиться, а павербанк поставити на зарядку.

Придбавши джерело безперебійного живлення окремо для роутера, вам більше не потрібно буде постійно перемикати обладнання під час вимкнення та увімкнення електроенергії. Ви просто підключаєте ДБЖ в розетку, а роутер та термінал підключаєте до пристрою – він автоматично перемкнеться на батарею під час вимкнення електрики, сам повернеться в попередній режим та зарядить батареї.

Вам у цей процес втручатися взагалі не потрібно. Таким чином ви отримуєте автономний інтернет в помешканні стабільність якого не порушить навіть вимкнення електрики.

Яким має бути безперебійник для роутера

Але як обрати ДБЖ для роутера, на що варто звернути увагу і яким він має бути? Про це читайте у наступному розділі.

Ємність акумулятора

Ємність акумулятора ДБЖ визначає, як довго ваш маршрутизатор зможе працювати без живлення. По суті це той самий павербанк, лише дещо більш автоматизований. Для домашніх маршрутизаторів рекомендується ємність щонайменше 10 000 мАг або більше, щоб забезпечити години роботи під час перебоїв в електромережі.

Якщо у вас оптичний інтернет і окрім роутера також потрібно живити ще й абонентський термінал, краще купити ДБЖ з більшою ємністю.

Сумісність напруги та роз'ємів

Важливо переконатися, що ДБЖ підтримує напругу, необхідну для вашого маршрутизатора (зазвичай це 5 В, 9 В або 12 В), і має відповідні роз'єми. Для цього вам потрібно спершу переконатися в тому, які характеристики вашого обладнання. Їх можна прочитати на самому пристрої, інструкції користувача або ж на сайті виробника чи продавця.

З цією інформацією ви вже зможете обрати відповідний ДБЖ. Якщо ви знехтуєте цим моментом і одразу придбаєте ДБЖ, ви ризикуєте отримати невідповідний пристрій, який потім потрібно буде повертати, або ж додатково купувати різні перехідники.

Функціональність і додаткові можливості

Деякі моделі ДБЖ пропонують додаткові порти для підключення інших пристроїв, таких як смартфони або камери. Інші моделі можуть підтримувати живлення від мережі Ethernet, що додає універсальності його використанню.

, компактний ДБЖ можна використовувати не лише для живлення роутерів. З його допомогою можна також зробити автономною систему спостереження в будинку, або інші окремі ґаджети, робота яких в безперебійному режимі важлива.

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Обираючи між ДБЖ та павербанком для роутера, перший є більш універсальним варіантом, який позбавить вас потреби постійно стежити за станом заряду акумуляторів. Також вам більше не доведеться нічого перемикати під час вимкнення та увімкнення світла.

Оцінивши ці ключові параметри та ознайомившись із сучасними моделями ДБЖ, ви зможете зробити власну оселю більш автономною та забезпечити себе безперебійним зв'язком.