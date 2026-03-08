Дешевих смартфонів більше не буде: дефіцит пам'яті вдарив по цінах на бюджетні моделі

Ринок китайських смартфонів зіткнувся з різким підвищенням цін через нестачу чипів пам'яті та їхнє подорожчання, яке зачепило майже всі бренди та цінові категорії. Аналітики попереджають: наслідки можуть змінити структуру ринку і витіснити з нього частину невеликих виробників.

За даними фахівців, китайська індустрія смартфонів переживає наймасштабніше підвищення цін за всю історію ринку, розповідає 24 Канал.

Чому смартфони в Китаї стрімко дорожчають?

Основна причина – дефіцит мікросхем пам'яті та їхнє подорожчання, що безпосередньо вплинуло на собівартість мобільних пристроїв. У результаті дорожчають майже всі моделі – від бюджетних до флагманських.

Одними з перших зростання вартості відчули нові смартфони. Так, нещодавно представлені Redmi K90 і iQOO 15 подорожчали порівняно з попередніми поколіннями на суму від приблизно 14,5 до 87 доларів, як повідомило нещодавно видання Nikkei Asian Review.

У середньому сегменті ціни вже зросли приблизно на 20%. Щобільше, виробники готують нові "коригування вартості" – на початку місяця компанії Xiaomi, Oppo та Vivo планують ще раз підняти ціни на свої моделі.

Особливо показовою стала ситуація з брендом Transsion, який активно працює на ринках країн Африки. Його новий флагман Ultra оцінили приблизно у 750 доларів, тоді як попередні пристрої серії Note 60 Pro зазвичай коштували в межах 500 – 600 доларів.

Що буде з бюджетними моделями?

Експерти зазначають, що найбільше від подорожчання пам'яті постраждають бюджетні смартфони. Про це провідні фахівці IDC попереджали ще минулого року Для виробників таких пристроїв навіть невелике збільшення вартості компонентів має серйозний вплив на кінцеву ціну. Малим компаніям буде ще складніше: у період дефіциту великі бренди отримують пріоритет у постачанні чипів, а дрібним гравцям їх може просто не вистачити.

Перші ознаки проблем уже помітні. Наприкінці минулого місяця компанія Meizu Technology повідомила про призупинення розробки нових смартфонів. Крім того, з популярного китайського маркетплейса Taobao зникли всі її моделі телефонів – у продажу залишилися лише аксесуари.

Лідери ринку лише у виграші

Цікаво, що на тлі здорожчання бюджетних пристроїв виграють глобальні бренди. Наприклад, Apple скористалася ситуацією і запропонувала китайським покупцям відносно доступні новинки – планшет iPad Air на процесорі M4 і смартфон iPhone 17e.

З урахуванням державних субсидій його можна придбати приблизно за 579 доларів. У преміальному сегменті дорожче 1159 доларів Apple уже контролює понад 70% китайського ринку смартфонів.

Цікавий факт! Подорожчання загалом торкнеться усієї техніки, як раніше повідомляло видання WSJ. Це насамперед стосується ринку комп'ютерних компонентів, але постраждає практично вся електроніка.

Як зміниться ринок смартфонів?

Аналітики Omdia прогнозують, що китайські виробники намагатимуться стримувати ціни коштом зменшення власної маржі. Водночас компанії робитимуть ставку на нові функції – насамперед на інтеграцію штучного інтелекту, щоб стимулювати покупців оновлювати смартфони навіть попри подорожчання.

За оцінками експертів, середня ціна смартфонів китайських брендів може зрости приблизно на 18%, тоді як флагманські моделі подорожчають більш ніж на 30%. Через це користувачі почнуть довше користуватися своїми пристроями: середній цикл експлуатації може збільшитися з 28 до 33 місяців.

Ринок поступово концентруватиметься навколо найбільших гравців – Apple, Huawei, Xiaomi та Samsung. Покупці, які особливо чутливі до ціни, дедалі частіше звертатимуть увагу на вторинний ринок.

Аналітики Counterpoint Research очікують, що вже з березня середня вартість нових смартфонів у Китаї зросте на 15 – 25%. При цьому загальна ситуація в індустрії виглядає складною: за прогнозом IDC, глобальний ринок смартфонів цього року може скоротитися приблизно на 13%. Лише за перший квартал падіння може становити 6,8%.

Тож можливо саме зараз чудовий час вибрати собі смартфон, оскільки це може бути пристрій, яким вам доведеться користуватися найближчі кілька років. До речі, нещодавно ми обрали 5 найпопулярніших смартфонів лютого 2026 року серед користувачів за підсумками бенчмарків.