4 лютого, 11:18
В застосунку Дія з’являться електронні рецепти та направлення до лікарів
Основні тези
- У застосунку Дія з'являться електронні рецепти, направлення до лікарів, запити на обробку персональних даних та затвердження планів лікування у 2024 році.
- Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, і до червня 2024 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень.
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало нове оновлення для застосунку Дія, яке заплановане на весну 2024 року.
Кабінет Міністрів вже схвалив відповідні зміни до постанови, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
А тим часом У Дії тепер можна повідомити про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету
Які нові можливості з’являться у Дії?
Оновлення передбачає впровадження медичних сповіщень, серед яких:
- Електронні рецепти та коди для їх погашення
- Направлення до лікарів
- Запити на обробку персональних даних
- Затвердження планів лікування
Нова послуга розробляється у співпраці з Міністерством охорони здоров'я. Очікується, що до червня 2024 року всі медичні установи будуть підключені до системи сповіщень, що дозволить пацієнтам отримувати важливу медичну інформацію безпосередньо в застосунку Дія.