Космічний апарат української компанії Firefly Aerospace стартував до Місяця сьогодні вранці

Колись українська космічна компанія Firefly Aerospace, яку змусили продати американським власникам через нібито загрозу безпеці, запустила на Місяць власний посадковий модуль Blue Ghost. Разом із її апаратом на ракеті SpaceX полетів модуль Resilience компанії ispace. Обидва мають розгорнути безліч наукових приладів після того, як сядуть на поверхні супутника.

Як це було

Запуск відбувся сьогодні вранці, 15 січня, з Флориди. Ракета Falcon 9 успішно підняла обидва апарати й тепер вони прямуватимуть до місця призначення протягом наступного місяця. На вершині конструкції був посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly, і це перший політ посадкового модуля для компанії. Проєкт став частиною контракту з NASA на комерційне обслуговування Місяця – програми роботизованих місій у рамках програми "Артеміда", повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceExplored.

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На борту першого місячного посадкового модуля Firefly заплановано десять експериментів для NASA, які мають на меті подальше отримання знань про наш Місяць. Деякі з них будуть взаємодіяти з поверхнею, випробовуючи способи очищення місячного реголіту з поверхонь, досліджуючи, як реголіт прикріплюється до різних видів матеріалів, або випробовуючи способи його збору.

Інший вантаж досліджуватиме взаємодію магнітного поля Землі та сонячного вітру, що відбувається поблизу орбіти Місяця. Цей вантаж отримав спеціальний двовісний кардан, який спрямовує його датчик вгору.

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Подорож на Місяць

Хоча обидва апарати стартували разом, кожен з них прямуватиме до Місяця своєю траєкторією. Місія Firefly під назвою "Примарні вершники в небі" (Ghost Riders in the Sky) займе 45 днів, щоб досягти Місяця. Перші 25 днів після запуску посадковий модуль "Блакитний привид" (Blue Ghost) літатиме на орбіті Землі, після чого двигун виведе його на траєкторію польоту до Місяця. Blue Ghost проведе чотири дні на шляху до Місяця, а ще 16 – на орбіті супутника, перш ніж спробує здійснити м'яку посадку на поверхню.

Посадковий модуль Resilience буде рухатися до Місяця значно повільнішим маршрутом. Після роботи на еліптичній перехідній орбіті посадковий модуль здійснить обліт Місяця, перейшовши на низькоенергетичну траєкторію для запланованої м'якої посадки.

Варто згадати, що перша місія японського стартапу на Місяць, запущена у квітні 2023 року, зайняла близько чотирьох з половиною місяців для досягнення місячної орбіти, але в кінцевому підсумку посадковий модуль не зміг здійснити посадку на поверхню. Апарат Hakuto-R Mission 1 (M1), як він був названий, стрімко впав і розбився об поверхню Місяця. Hakuto-R M1 перевозив як комерційне, так і державне корисне навантаження, в тому числі крихітного двоколісного робота-трансформера від Японського космічного агентства.

Посадка

Після подорожі на Місяць обидва апарати будуть націлені на пласкі темні рівнини, утворені давніми зіткненнями, які згодом були затоплені лавою та іншими матеріалами.

Зокрема, Blue Ghost сяде на Mare Crisium – місце давнього зіткнення з астероїдом, яке колись було заповнене базальтовою лавою. За даними NASA, вік базальтів там становить від 2,5 до 3,3 мільярда років.

Що стосується Resilience, то посадковий модуль ispace має дослідити Mare Frigoris, розташовану на крайній півночі Місяця. Назва місця перекладається як "Море холоду", оскільки воно простягається вздовж північної частини диска Місяця майже на 1 400 кілометрів.

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Що всередині посадкового модуля Blue Ghost

Перша місія компанії Firefly на Місяць — це співпраця з NASA в рамках ініціативи космічного агентства Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка спрямована на розвиток комерційних послуг з доставки вантажів на Місяць. NASA працює зі своїми партнерами в галузі над створенням спускових апаратів, які можуть упакувати науково-технічне корисне навантаження і доставити його на поверхню Місяця.

За даними NASA, Blue Ghost несе 10 наукових приладів для вивчення поверхні Місяця і збору даних для підтримки майбутніх польотів людини на Місяць. Інструменти включають:

LEXI (або геліосферний рентгенівський сканер місячного середовища), який зробить серію рентгенівських знімків для вивчення взаємодії сонячного вітру і магнітного поля Землі.

Місячний магнітотелуричний зонд, призначений для вимірювання електричних і магнітних полів для характеристики структури і складу мантії Місяця

Стереокамера для вивчення місячного шлейфу та поверхні Місяця, яка зафіксує, як шлейф посадкового модуля порушує місячний реголіт під час посадки Blue Ghost на місячну поверхню.

Місія триватиме повний місячний день, що еквівалентно 14 дням на Землі. За цей час Blue Ghost також робитиме знімки й збере дані про те, як реголіт на Місяці реагує на сонячний вплив під час місячних сутінків.

Що ispace взяла з собою на Місяць

Токійська компанія ispace перевозить на Місяць на борту свого посадкового модуля корисне навантаження, що належить приватним клієнтам, включаючи експеримент з виробництва харчів, зонд для вимірювання радіації в глибокому космосі та пам'ятну тарілку зі сплаву.

Як повідомляє ispace, посадковий модуль Resilience також несе на борту невеликий марсохід Tenacious, який досліджуватиме місце посадки, збиратиме місячний реголіт і передаватиме дані назад на посадковий модуль. Tenacious оснащений камерою високої чіткості та лопатою. На марсоході буде встановлено макет будинку шведського художника Мікаеля Генберга, який, імовірно, слугуватиме декоративним цілям.

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Що далі

Цей запуск — лише верхівка айсберга. В найближчі місяці та роки планується запуск ще кількох апаратів:

Компанія Intuitive Machines, яка стала першою приватною компанією, що здійснила висадку на Місяць у лютому 2024 року, готується до запуску свого другого місячного посадкового апарата. Її друга місія запланована на лютий і буде спрямована на дослідження південного полярного регіону Місяця.

Astrobotic, яка зазнала невдачі під час першої спроби висадитися на Місяць у січні 2024 року, сподівається на більшу удачу цього року. Компанія, що базується в Піттсбурзі, планує запустити свій місячний корабель Griffin Mission One десь у 2025 році в рамках ініціативи NASA CLPS.

Оскільки приватна космічна галузь продовжує зростати, висадки на Місяць, ймовірно, стануть регулярним явищем, оскільки компанії працюють над розвитком своїх послуг з доставки вантажів на Місяць. Те, що ми бачимо зараз, – лише початок.