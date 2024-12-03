Jaguar представив футуристичний концепт електромобіля Type 00

Автомобільний виробник Jaguar представив концепт електромобіля Type 00, вражаючий дизайн якого відображає нову філософію компанії "Нічого не копіювати". Це інноваційне дводверне купе переосмислює естетичні та технологічні амбіції Jaguar, водночас віддаючи данину поваги легендарним моделям.

Jaguar Type 00 може похизуватися виразним силуетом, що характеризується довгим капотом, низькою лінією даху та витонченим заднім профілем фастбека, позбавленим традиційного заднього вікна, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Дизайн віддає данину поваги культовим моделям Jaguar E-Type та XJS, які креативний директор Джеррі Макговерн назвав "об'єктами жаги".

Ключові особливості Type 00 включають:

23-дюймові колеса для впевненої присутності на дорозі.

Кермо овальної форми для футуристичного відчуття.

Три латунні рейки, що проходять по всій довжині салону, одна з яких слугує перегородкою між сидіннями.

Концепт-кар доступний у двох яскравих колірних рішеннях: London Blue та Miami Pink, що ще більше підкреслюють його сучасну та нестандартну привабливість.

Нові концепт-кари Jaguar – дивіться відео:

Електричне майбутнє Jaguar

Type 00 слугує прев'ю електромобілів Jaguar наступного покоління. Компанія планує представити свій перший електричний чотиридверний GT до кінця 2025 року. Ця майбутня модель матиме такі характеристики:

Орієнтовний запас ходу 688 км на одному заряді.

Надшвидку зарядку, що дозволить подолати 320 кілометрів пробігу всього за 15 хвилин.

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Jaguar прагне створити новий образ, залишаючись вірним своїй спадщині новаторського дизайну та інженерної досконалості. Ця концепція являє собою сміливий крок компанії у майбутнє електрокарів від Jaguar.