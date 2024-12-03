Jaguar Type 00 може похизуватися виразним силуетом, що характеризується довгим капотом, низькою лінією даху та витонченим заднім профілем фастбека, позбавленим традиційного заднього вікна, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

А тим часом Власник Cybertruck знайшов величезний недолік, який робить цей пікап найгіршим рішенням для зими

Дизайн віддає данину поваги культовим моделям Jaguar E-Type та XJS, які креативний директор Джеррі Макговерн назвав "об'єктами жаги".

Ключові особливості Type 00 включають:

23-дюймові колеса для впевненої присутності на дорозі.

Кермо овальної форми для футуристичного відчуття.

Три латунні рейки, що проходять по всій довжині салону, одна з яких слугує перегородкою між сидіннями.

Концепт-кар доступний у двох яскравих колірних рішеннях: London Blue та Miami Pink, що ще більше підкреслюють його сучасну та нестандартну привабливість.

Нові концепт-кари Jaguar – дивіться відео:

Електричне майбутнє Jaguar

Type 00 слугує прев'ю електромобілів Jaguar наступного покоління. Компанія планує представити свій перший електричний чотиридверний GT до кінця 2025 року. Ця майбутня модель матиме такі характеристики:

Орієнтовний запас ходу 688 км на одному заряді.

Надшвидку зарядку, що дозволить подолати 320 кілометрів пробігу всього за 15 хвилин.

Читайте на сайті Світ пересідає на електрокари: продажі авто на батареях суттєво зросли

Jaguar прагне створити новий образ, залишаючись вірним своїй спадщині новаторського дизайну та інженерної досконалості. Ця концепція являє собою сміливий крок компанії у майбутнє електрокарів від Jaguar.