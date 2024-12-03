Jaguar Type 00 может похвастаться выразительным силуэтом, характеризующимся длинным капотом, низкой линией крыши и изящным задним профилем фастбэка, лишенным традиционного заднего окна, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Дизайн отдает дань уважения культовым моделям Jaguar E-Type и XJS, которые креативный директор Джерри Макговерн назвал "объектами жажды".

Ключевые особенности Type 00 включают:

23-дюймовые колеса для уверенного присутствия на дороге.

Руль овальной формы для футуристического ощущения.

Три латунные рейки, проходящие по всей длине салона, одна из которых служит перегородкой между сиденьями.

Концепт-кар доступен в двух ярких цветовых решениях: London Blue и Miami Pink, что еще больше подчеркивают его современную и нестандартную привлекательность.

Новые концепт-кары Jaguar – смотрите видео:

Электрическое будущее Jaguar

Type 00 служит превью электромобилей Jaguar следующего поколения. Компания планирует представить свой первый электрический четырехдверный GT до конца 2025 года. Эта будущая модель будет иметь следующие характеристики:

Ориентировочный запас хода 688 км на одном заряде.

Сверхбыструю зарядку, что позволит преодолеть 320 километров пробега всего за 15 минут.

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Jaguar стремится создать новый образ, оставаясь верным своему наследию новаторского дизайна и инженерного совершенства. Эта концепция представляет собой смелый шаг компании в будущее электрокаров от Jaguar.