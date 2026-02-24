Сліди Starlink, метеорів та спалахи блискавиць: астронавт показав фото з орбіти і вразив мережу

Астронавт NASA Дон Петтіт продемонстрував фото з Міжнародної космічної станції, зроблене з довгою витримкою. На знімку – розтягнуті вогні міст, спалахи блискавок, сліди метеорів і рівні смуги траєкторій супутників Starlink. Кадр чудово демонструє, як виглядає орбіта під час руху станції на швидкості понад 28 тисяч км/год.

Дон Петтіт, який нині працює на борту Міжнародної Космічної Станції, опублікував у соцмережі X світлину, зроблену методом довгої витримки, розповідає 24 Канал.

У підписі до фото астронавт зазначив, що зйомка "зоряних слідів" на орбітальних швидкостях створює сюрреалістичні образи космічних явищ, а активність Starlink стає дедалі помітнішою з МКС.



Вид на планету і космічний простір з борта МКС на довгій витримці / Фото Don Pettit / NASA

Як було зняте фото?

Вражаючий кадр вдалося зафіксувати завдяки довгій витримці. Довга витримка означає, що затвор камери залишається відкритим кілька секунд або навіть хвилин. За цей час сенсор фіксує не один момент, а весь рух світлових об'єктів, що потрапляють в об'єктив.

На Землі так отримують "світлові річки" з фар автомобілів. На орбіті ефект ще драматичніший, адже МКС рухається зі швидкістю близько 7,66 км/с – це приблизно 28 000 км/год. За одну добу станція здійснює близько 16 обертів навколо планети.

Через це міські вогні на поверхні планети виглядають як витягнуті світлові смуги, що повторюють траєкторію польоту станції. Спалахи блискавок у грозових хмарах перетворюються на яскраві точки. Фонові зорі залишають довгі дуги – так звані "зоряні треки", які зазвичай бачать астрономи під час нічної зйомки з нерухомої камери.

Окремо на фото помітні прямі, майже паралельні лінії у космосі – це відбиття сонячного світла від супутників Starlink, що обертаються на висоті приблизно 340 – 550 кілометрів. Їхні рівні траєкторії відрізняються від хаотичних слідів метеорів, які входять в атмосферу під різними кутами та згорають за частки секунди.

Супутникові "ланцюжки" давно викликають дискусії в астрономічній спільноті. Велика кількість апаратів на низькій навколоземній орбіті може створювати світлове забруднення для наземних телескопів, пише Space.com. Водночас із борту МКС ця активність стає частиною візуального пейзажу навколоземного простору.

Це далеко не перше вражаюче фото Дона Петтіта, він неодноразово фіксував заворожуючі кадри, перебуваючи на орбіті МКС та спостерігаючи за Землею і космосом в ілюмінатор станції.



Схоже фото зроблене астронавтом раніше / Фото Don Pettit



Земля та космос з МКС / Фото Don Pettit

Хто такий Дон Петтіт?

Дон Петтіт – американський астронавт і хімічний інженер, народжений 20 квітня 1955 року в Орегоні, США. Він відомий не лише як досвідчений космонавт, але й як ентузіаст астрофотографії, який створює вражаючі знімки Землі та космосу безпосередньо з борту МКС.

Минулого року у квітні він вже хизувався "світлячками" на орбіті Землі знятій на довгій витримці. Насправді це були ті ж супутники Starlink, які фотограф любить знімати.

Петтіт має ступінь доктора наук у галузі хімічного машинобудування, а в NASA був відібраний у 1996 році. За свою кар'єру він здійснив щонайменше чотири космічні польоти – сумарно понад 590 днів у космосі, включно з тривалими місіями на станції, і виходив у відкритий космос.

У 2025 році він у 70 років повернувся на Землю після 220-денного перебування на МКС, ставши одним із найстарших активних астронавтів, які коли-небудь літали в космос, як розповіли в NASA.

Хто зараз на борту МКС?

Чинна основна експедиція Міжнародної космічної станції – вже 74 за рахунком і триває з грудня 2025 року до липня 2026 року.

До складу цієї багатонаціональної команди входять астронавти й космонавти з NASA, Європейського космічного агентства та Роскосмосу. Серед них – досвідчені фахівці з досліджень у мікрогравітації, технічного обслуговування станції та наукових експериментів у галузях біології, фізики й матеріалознавства.

Екіпаж регулярно змінюється в результаті польотів кораблів Союз і SpaceX Crew Dragon; у лютому 2026 року на станцію прибули нові четверо астронавтів у складі місії SpaceX Crew-12 (після екстреної евакуації Crew-11, яку довелося доставляти з МКС на Землю).

Зараз команда МКС виглядає так:

Командир МКС Майк Фінке (Michael Fincke) – NASA

Бортінженерка Зена Кардман (Zena Cardman) – NASA

Бортінженер Крістофер Вільямс (Christopher Williams) – NASA

Бортінженер Кімія Юї (Kimiya Yui) – JAXA

Бортінженер Олег Платонов (Oleg Platonov) – Роскосмос

Бортінженер Сергій Кудь-Сверчков (Sergey Kud-Sverchkov) – Роскосмос

Бортінженер Сергій Мікаєв (Sergei Mikaev) – Роскосмос

Ці команди продовжують дослідження та підтримують безперервне життя на орбіті, забезпечуючи роботу лабораторії, яка безперервно працює з листопада 2000 року.