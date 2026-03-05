"Для мене це був шок": на "Академіку Вернадському" зафіксували історично високу температуру

Очільниця 31-ї української антарктичної експедиції Анжеліка Ганчук повідомила про безпрецедентне потепління на станції "Академік Вернадський". У лютому температура повітря весь час трималася вище нуля, а показники океану досягли історичного максимуму.

Льодовики регіону суттєво зменшилися, що викликає серйозні занепокоєння вчених, пише "Укрінформ".

Дивіться також Ель-Ніньйо може повернутись у 2026 році: ООН попереджає про нові хвилі рекордної спеки

Що відомо про безпрецедентне потепління?

На станції "Академік Вернадський" цього року зафіксували історично високі показники температури повітря та океану. Анжеліка Ганчук, яка нині проходить перезмінку на станції, зазначила, що за останні 3 – 4 роки льодовики в регіоні суттєво зменшилися.

Для мене це був шок. Льодовики настільки сильно зменшилися, що я такого не очікувала,

– розповіла Ганчук.

За її словами, цього року спостерігався безпрецедентний випадок: температура повітря весь лютий фактично не опускалася нижче нуля. Це означає, що впродовж дуже тривалого періоду в регіоні панувало підвищене тепло, чого раніше не спостерігалося.

"Раніше тут такої температури океану ніколи не було, настільки високої", – додала очільниця експедиції.

Ганчук також підкреслила, що за останні роки зміни у льодовиковому покриві регіону стали дуже помітними. Льодовики, які раніше займали великі площі, зараз помітно зменшилися, що стало для неї шоком після попередніх експедицій.

Цього року була зафіксована найвища температура океану в історії спостережень у цьому регіоні Антарктики. Попередніх років таких показників не спостерігалося.

Експедиційна команда зазначає, що такі явища підкреслюють важливість моніторингу стану льодовиків та температурних змін в Антарктиці, оскільки ці показники впливають на екологічний баланс регіону.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?