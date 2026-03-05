Ледники региона существенно уменьшились, что вызывает серьезные опасения ученых, пишет "Укринформ".
Что известно о беспрецедентном потеплении?
На станции "Академик Вернадский" в этом году зафиксировали исторически высокие показатели температуры воздуха и океана. Анжелика Ганчук, которая сейчас проходит пересменку на станции, отметила, что за последние 3 – 4 года ледники в регионе существенно уменьшились.
Для меня это был шок. Ледники настолько сильно уменьшились, что я такого не ожидала,
– рассказала Ганчук.
По ее словам, этом году наблюдался беспрецедентный случай: температура воздуха весь февраль фактически не опускалась ниже нуля. Это означает, что в течение очень длительного периода в регионе царило повышенное тепло, чего раньше не наблюдалось.
"Раньше здесь такой температуры океана никогда не было, настолько высокой", – добавила руководительница экспедиции.
Ганчук также подчеркнула, что за последние годы изменения в ледниковом покрове региона стали очень заметными. Ледники, которые ранее занимали большие площади, сейчас заметно уменьшились, что стало для нее шоком после предыдущих экспедиций.
В этом году была зафиксирована самая высокая температура океана в истории наблюдений в этом регионе Антарктики. В предыдущие годы таких показателей не наблюдалось.
Экспедиционная команда отмечает, что такие явления подчеркивают важность мониторинга состояния ледников и температурных изменений в Антарктике, поскольку эти показатели влияют на экологический баланс региона.
Что известно о станции "Академик Вернадский"?
Станция "Академик Вернадский" является одной из ключевых украинских научных баз в Антарктике. Она функционирует круглый год и позволяет осуществлять долгосрочные наблюдения за климатическими и океаническими показателями, а также за состоянием ледникового покрова.
31-й антарктической миссией на 2026 – 2027 годы будет руководить Анжелика Ганчук. Она стала первой женщиной-руководительницей украинской антарктической экспедиции.
Стоит также отметить, что в Украине заработала первая лаборатория полярной биологии, где будут анализировать образцы, доставленные со станции "Академик Вернадский". Лаборатория позволяет выполнять полный цикл современных биологических и генетических исследований, при этом не привлекая зарубежные учреждения.
Правительство Украины приняло новую стратегию по Арктике, Антарктики и Мирового океана для усиления нацбезопасности и международных позиций. По словам Тихого, "одобрение плана позволит обеспечить участие Украины в будущем распределении ресурсов Антарктики и Арктики, а также освоении живых ресурсов Мирового океана и залежей металлических коррекций на дне Мирового океана в долгосрочной перспективе".