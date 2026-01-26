В Центре отмечают, что науки о жизни давно является одним из ключевых направлений украинских антарктических исследований. Часть биологических работ ученые выполняют непосредственно на станции "Академик Вернадский" и на борту научно-исследовательского судна-ледокола "Ноосфера", а остальные – в лабораториях на материке. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).

Зачем Украине собственная лаборатория полярной биологии?

Ранее образцы из Антарктики доставляли в Киев и распределяли между различными учреждениями НАНУ, университетами или передавали на анализ за границу. С ростом количества исследований объем работы биологов НАНЦ стал настолько большим, что возникла потребность в собственной специализированной лаборатории.

Во время войны строительство отдельного помещения не рассматривали. Лабораторные площади предоставил Киевский авиационный институт, а Национальный антарктический научный центр обеспечил оборудование и оперативно запустил работу. По словам директора НАНЦ Евгения Дикого, лабораторию удалось начать использовать фактически сразу после завоза техники.

Руководит лабораторией Мария Павловская, специалист по морской микробиологии и анализу ДНК из окружающей среды eDNA. Этот подход позволяет в пределах одной пробы определять широкий спектр живых организмов – от бактерий и вирусов до рыб и морских млекопитающих.

Как пишет Общественное, сейчас лаборатория оснащена приборами для полного цикла молекулярно-генетических исследований. Среди основных направлений работы – биопроспектинг, то есть поиск в растениях и микроорганизмах Антарктики веществ, которые могут быть полезными для медицины или пищевой промышленности, в частности новых антибиотиков или антиоксидантов.

Ключевым партнером НАНЦ в рамках проекта стала кафедра биотехнологий Киевского авиационного института. Вместе ученые исследуют сложные взаимодействия между организмами в полярных экосистемах – от обмена продуктами биосинтеза между бактериями и микроводорослями Южного океана до симбиотических связей антарктических насекомых и растений с внутренними бактериями.

К работе активно привлекают студентов. Они могут выполнять курсовые и дипломные работы непосредственно в лаборатории. Речь идет как о студентах-биотехнологах КАИ, так и о представителях Киевского национального университета имени Шевченко, а в будущем – и других украинских вузов.