У Центрі зазначають, що науки про життя давно є одним із ключових напрямів українських антарктичних досліджень. Частину біологічних робіт науковці виконують безпосередньо на станції "Академік Вернадський" та на борту науково-дослідницького судна-криголама "Ноосфера", а решту – в лабораторіях на материку. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Дивіться також На дні арктичного океану знайшли утворення, яке не очікували там побачити

Навіщо Україні власна лабораторія полярної біології?

Раніше зразки з Антарктики доставляли до Києва і розподіляли між різними установами НАНУ, університетами або передавали на аналіз за кордон. Зі зростанням кількості досліджень обсяг роботи біологів НАНЦ став настільки великим, що виникла потреба у власній спеціалізованій лабораторії.

Під час війни будівництво окремого приміщення не розглядали. Лабораторні площі надав Київський авіаційний інститут, а Національний антарктичний науковий центр забезпечив обладнання та оперативно запустив роботу. За словами директора НАНЦ Євгена Дикого, лабораторію вдалося почати використовувати фактично одразу після завезення техніки.

Керує лабораторією Марія Павловська, фахівчиня з морської мікробіології та аналізу ДНК з довкілля eDNA. Цей підхід дає змогу в межах однієї проби визначати широкий спектр живих організмів – від бактерій і вірусів до риб та морських ссавців.

Як пише Громадське, наразі лабораторія оснащена приладами для повного циклу молекулярно-генетичних досліджень. Серед основних напрямів роботи – біопроспектинг, тобто пошук у рослинах і мікроорганізмах Антарктики речовин, які можуть бути корисними для медицини чи харчової промисловості, зокрема нових антибіотиків або антиоксидантів.

Ключовим партнером НАНЦ у межах проєкту стала кафедра біотехнологій Київського авіаційного інституту. Разом науковці досліджують складні взаємодії між організмами в полярних екосистемах – від обміну продуктами біосинтезу між бактеріями та мікроводоростями Південного океану до симбіотичних зв'язків антарктичних комах і рослин із внутрішніми бактеріями.

До роботи активно залучають студентів. Вони можуть виконувати курсові та дипломні роботи безпосередньо в лабораторії. Йдеться як про студентів-біотехнологів КАІ, так і про представників Київського національного університету імені Шевченка, а в майбутньому – й інших українських вишів.