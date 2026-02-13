В чем важность этого шага для Украины, рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в интервью 24 Каналу.
Почему Украине важно присутствие в Антарктике и Арктике?
Тихий отметил, что принятый документ по Арктике, Антарктике и Мировому океану – важный стратегический документ, который определяет параметры долгосрочной стратегии в отношении этих регионов.
Обеспечение систематического присутствия Украины на этих территориях имеет важное геополитическое значение. Оно будет способствовать усилению нацбезопасности и международных позиций на мировой арене.
Кроме того, Стратегия также будет помогать противодействовать агрессивной политике России на тех территориях.
Андрей Сибига считает, что Украина должна оставаться среди стран-лидеров исследования Антарктики и усилить свое присутствие в Арктике и Мировом океане.
Одобрение стратегии позволит обеспечить участие Украины в будущем распределении ресурсов Антарктики и Арктики, а также освоении живых ресурсов Мирового океана и залежей металлических коррекций на дне Мирового океана в долгосрочной перспективе,
– рассказал Тихий.
Справочно. Подобные полярные стратегии уже реализует ряд государств, в частности Польша, Германия, Франция и Нидерланды.
Что известно о функционировании станции "Академик Вернадский"?
Принятие Стратегии пришлось на 30-ю годовщину официального открытия Украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Этим Украина показала, что остается одной из ведущих стран, активно работает в полярных регионах и вносит значительный вклад в развитие науки, исследований климата, биологии и геофизики в глобальном измерении.
31-й антарктической миссией на 2026 – 2027 годы будет руководить Анжелика Ганчук. Она стала первой женщиной-руководительницей украинской антарктической экспедиции.
Стоит также отметить, что в Украине заработала первая лаборатория полярной биологии, где будут анализировать образцы, доставленные со станции "Академик Вернадский". Лаборатория позволяет выполнять полный цикл современных биологических и генетических исследований, при этом не привлекая зарубежные учреждения.