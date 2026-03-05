Льодовики регіону суттєво зменшилися, що викликає серйозні занепокоєння вчених, пише "Укрінформ".
Що відомо про безпрецедентне потепління?
На станції "Академік Вернадський" цього року зафіксували історично високі показники температури повітря та океану. Анжеліка Ганчук, яка нині проходить перезмінку на станції, зазначила, що за останні 3 – 4 роки льодовики в регіоні суттєво зменшилися.
Для мене це був шок. Льодовики настільки сильно зменшилися, що я такого не очікувала,
– розповіла Ганчук.
За її словами, цього року спостерігався безпрецедентний випадок: температура повітря весь лютий фактично не опускалася нижче нуля. Це означає, що впродовж дуже тривалого періоду в регіоні панувало підвищене тепло, чого раніше не спостерігалося.
"Раніше тут такої температури океану ніколи не було, настільки високої", – додала очільниця експедиції.
Ганчук також підкреслила, що за останні роки зміни у льодовиковому покриві регіону стали дуже помітними. Льодовики, які раніше займали великі площі, зараз помітно зменшилися, що стало для неї шоком після попередніх експедицій.
Цього року була зафіксована найвища температура океану в історії спостережень у цьому регіоні Антарктики. Попередніх років таких показників не спостерігалося.
Експедиційна команда зазначає, що такі явища підкреслюють важливість моніторингу стану льодовиків та температурних змін в Антарктиці, оскільки ці показники впливають на екологічний баланс регіону.
Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?
Станція "Академік Вернадський" є однією з ключових українських наукових баз в Антарктиці. Вона функціонує круглий рік і дозволяє здійснювати довгострокові спостереження за кліматичними та океанічними показниками, а також за станом льодовикового покриву.
31-ю антарктичною місією на 2026 – 2027 роки керуватиме Анжеліка Ганчук. Вона стала першою жінкою-очільницею української антарктичної експедиції.
Варто також зазначити, що в Україні запрацювала перша лабораторія полярної біології, де аналізуватимуть зразки, доставлені зі станції "Академік Вернадський". Лабораторія дозволяє виконувати повний цикл сучасних біологічних і генетичних досліджень, при цьому не залучаючи закордонні установи.
Уряд України ухвалив нову стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану для підсилення нацбезпеки та міжнародних позицій. За словами Тихого, "схвалення плану дозволить забезпечити участь України в майбутньому розподілі ресурсів Антарктики та Арктики, а також освоєнні живих ресурсів Світового океану та покладів металевих корекцій на дні Світового океану в довгостроковій перспективі".