Відому китайську компанію вкотре звинувачують у спробі вкрасти технології чипів

Колишнього співробітника південнокорейської компанії SK hynix затримали за звинуваченням у крадіжці критично важливої напівпровідникової технології. Згідно з повідомленнями, він нібито збирав інформацію для китайської Huawei.

Деталі справи

SK hynix має доступ до передових технологій DRAM та флешпам'яті. Зараз вона працює над пам'яттю HBM3e для графічних процесорів NVIDIA AI, GDDR7 VRAM для майбутніх споживчих графічних процесорів, а також співпрацює з TSMC для просування технології HBM4. Всі ці дані були б дуже важливими для Huawei, оскільки дали б їй можливість конкурувати в різних категоріях.

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Як повідомляється, працівник SK hynix роздрукував 3 000 сторінок секретної інформації перед тим, як перейти на роботу до Huawei. Тепер його судять у суді Південної Кореї.

Судячи з інформації, яка доступна в мережі, Huawei використовувала "неперевершені зарплатні пакети" як приманку, щоб переманити до себе потрібних людей, а також спонукати їх до крадіжки ключових технологій у їхніх поточних роботодавців.

Людина, яка звинувачується в крадіжці, залишилася анонімною в судових документах. Але ось, що відомо:

Це чоловік китайського походження, який згадується як "Пан А".

Він приєднався до корейської компанії у 2013 році і працював у відділі, що займається аналізом дефектів у напівпровідникових конструкціях.

У 2020 році він перейшов до Huawei, де працював керівником групи у відділі консультацій з бізнес-клієнтами до червня 2022 року.

У процесі зміни роботи він "зрозумів, що USB-накопичувач не може бути використаний для вилучення важливих даних з SK hynix через посилену систему безпеки". Тож натомість він роздрукував понад 3 000 аркушів паперу формату А4 і нібито передав їх компанії Huawei.

Пан А в'їхав до Південної Кореї наприкінці квітня цього року після двох років проживання за кордоном, після чого його затримала поліція. Він стверджує, що роздрукував дані лише для вивчення напівпровідників і не намагався їх передати в будь-якій формі.

Провина Huawei наразі під сумнівом

Варто зазначити, що в цій історії є кілька білих плям. Перш за все, нічого не відомо про докази в цій справі, які б свідчили про провину Huawei. Єдиним натяком, який дає джерело, є той факт, що працівник SK hynix перейшов на нову роботу в китайській компанії.

Крім того, в статті Money Today існує деяка плутанина з особою ймовірного викрадача. Спочатку вказується, що це "Пані А", а далі – всюди "Пан А". Ця плутанина може бути банальним одруком.

Китай і крадіжка технологій

Варто зазначити, що Китай має довгу й неприємну історію технологічних крадіжок. Різноманітні його компанії постійно викриваються в тому, що намагаються переманити працівників таких компаній, як Apple, Google, General Electric, Intel, T-Mobile та величезної кількості інших.

Так, відомо, що різні автомобільні бренди роками намагалися вкрасти – іноді навіть успішно – технології Apple, які американська компанія розробляла для свого електромобіля.

У Google китайці вкрали деталі про апаратне та програмне забезпечення для штучного інтелекту.

Країна також поклала око на розробки в галузі медицини, нанотехнологій, текстилю, біоінженерії, протезів.

Насправді список таких компаній, галузей і країн, що постраждали від промислового шпигунства Китаю можна продовжувати дуже довго. Що стосується SK hynix, то викрадена у неї інформація принесла б китайській компанії величезну користь, оскільки містила дані про зниження рівня браку у виробництві напівпровідників.

Huawei досі знаходиться під санкціями США на ЄС через свою роль, яку вона відіграла у шпигунстві за урядами та звичайними громадянами по всьому світу з боку Китаю, а також причетність до технологізації процесів шпигунства у себе на Батьківщині. Вона позбавлена доступу до знань про виробництво чипів, а також лишилася без багатьох ресурсів. На цьому фоні, ледь не збанкрутувавши кілька років тому, вона почала шукати шляхи виходу з кризи, знайшовши їх у незаконних і неетичних методах роботи.

Торік вона випустила новий смартфон (уперше з 5G з часів накладення санкцій), який працює на чипі, точні характеристики якого досі невідомі, але його технологічний рівень – 5 або 7 нанометрів. Це вельми близько до сучасних стандартів, і незрозуміло, звідки компанія взяла цю технологію. Також повідомлялося, що Huawei таємно будує мережу заводів з виробництва напівпровідників і навіть змогла залучити собі на допомогу тайванські компанії.